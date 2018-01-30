Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

  • 30 января 2018, 11:20
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ГАИ Гомельской области рассказала, где будут размещены датчики контроля скорости на территории региона в ближайшие две недели.



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