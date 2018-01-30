Где будут работать мобильные датчики контроля скорости в ближайшие две недели

204 Полицейские под наркотиками сели на измену и вызвали подмогу Двое полицейских в канадском Торонто во время дежурства наелись наркотиков и стали вызывать подмогу. Об этом сообщает CBC News....

123 С февраля белорусы смогут получать в Минске американские визы всех категорий Посольство США в Беларуси с февраля 2018 года будет оказывать гражданам и резидентам Беларуси весь спектр неиммиграционных визовых услуг. Об этом сообщил сегодня журналистам времен...

194 Так ли уж Москве нужна сильная белорусская армия? Российское интернет-издание «Свободная Пресса» опубликовало статью Сергея Ищенко «Три ножа в спину Москвы от "батьки" Лукашенко». Автор излагает претензии России к Беларуси в части...

158 Какой путь проходят беженцы, чтобы жить в Беларуси Говоря о миграции, власти обычно оперируют экономическими категориями: выгодно это или затратно, оценивают людей как ресурс, распоряжаясь судьбами целых семей. А ведь многие из них испо...

169 Минфин США представил «кремлевский доклад», где перечислены 210 человек из окружения Путина Документ передан конгрессу в рамках закона о санкциях в отношении России.