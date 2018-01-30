Фотофакт: сегодня утром на Свиридова горел автомобиль

  • 30 января 2018, 10:14
  • 2394
  • 0



Об этом сообщили пользователи социальных сетей.



Происшествие случилось утром 30 января недалеко от остановки общественного транспорта «Микрорайон 20-а», сообщает телеграм-канал «Мой Гомель Новости».

О причинах возгорания пока ничего неизвестно. Пострадавших нет.

Фото: Илья Чернявский, Андриан Кравцов


gomel.today
СТО 30/01 - 31/01:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (21412)

Метки: Авто (4892), Происшествия (11620)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 30/01 - 31/01:

Самое читаемое