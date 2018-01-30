Милиция разыскивает воришку сапог. Мужчина украл их из камеры хранения в магазине

  • 30 января 2018, 09:03
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Кража произошла еще 18-го января в магазине Центрального района.

Подозреваемый похитил из ячейки хранения в магазине пакет, внутри которого находились сапоги, принадлежащие 44-летней гомельчанке, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

На вид вору обуви около 30-35 лет, рост около 175-180 см, телосложение плотное. Мужчина был одет в черную куртку, серую с темной полосой бейсболку, темные брюки и ботинки.



Если вы узнали человека на фото и видео или владеете иной информацией по факту кражи, милиция просит сообщить по телефонам: +37502320703899 или 102.


gomel.today
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