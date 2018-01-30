Год под знаком Бонстиков: громкая акция торговой сети «Евроопт» завершилась

Ровно год прошел со старта акции «Бонстики». За это время белорусы получили 75 миллионов игрушек-липучек в подарок за покупки в магазинах «Евроопт», «Бруснiчка», в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». И вот — акция завершена, а Бонстики вернулись на свою планету Бонитрон.





Для многих белорусских детей и их родителей этот год наверняка прошел под знаком Бонстиков. Торговой сети «Евроопт» удалось целый год удерживать интерес к проекту через необычные и полезные активности для детей, а также семейные акции. Так, сначала Бонстики отправились на гастроли по всей стране. Во многих городах выступления этих забавных героев собирали по 5-8 тысяч человек.





Отметим, что акция с Бонстиками носила информационный и воспитательный характер. Герои из разных коллекций обучали детей полезному питанию и здоровому образу жизни, правилам дорожного движения и этикету, приготовлению полезных блюд и многому другому.





Бонстики презентовали собственное телевидение, регулярно выпускали новостную программу «Бонстик News», а также создали семейное «Бонстик Шоу». Суммарное количество просмотров роликов и программ с участием Бонстиков превысило 10 миллионов!





Не обошлось и без исполнения желаний. Сначала Бонстики объявили творческий конкурс, где выбрали среди своих поклонников самых талантливых юных художников и певцов. В частности, победительница песенной номинации получила в подарок песню, написанную специально для нее популярным белорусским исполнителем и композитором Сашей Немо.





Под Новый год чудес стало еще больше. Все желающие могли принять участие в викторине и получить билет на телепорт с королем Бонстиков — Нордом. Беседуя с правителем Бонитрона, белорусские дети делились своими новогодними желаниями. И все без исключения озвученные желания торговая сеть «Евроопт» исполнила. Разумеется, это стало сюрпризом и неожиданностью как для самих детей, так и для их родителей.





А завершились приключения длиною в год полным залом в «Минск-Арене», который собрали кумиры белорусских детей Бонстики. Посмотреть «Новогоднее космическое шоу Бонстиков» приехали около 9 тысяч человек со всех уголков страны.





На прощание Бонстики записали трогательное обращение к белорусским детям, в котором они попросили своих поклонников всегда помнить, что в жизни есть место доброй сказке и верить в чудеса. Это видео можно найти в аккаунтах Бонстиков в социальных сетях.

— Мы изначально задумали проект «Бонстики» как добрый, семейный, наполненный смыслом. Хотели, чтобы дети чаще общались с родителями и своими сверстниками. Решение создать проект такого масштаба для детской аудитории было определенным риском и смелостью. Ведь необходимо было не только увлечь, но и продумать ту пользу, которую дети получат вместе с игрушками. Мы продолжим создавать нестандартные, увлекательные, эмоциональные акции, к которым наши покупатели привыкли и которые им полюбились, — подвел итог проекта первый заместитель генерального директора торговой сети «Евроопт» Евгений Жигимонт.

Только цифры

75 миллионов игрушек получили белорусы в подарок за покупки.

1 миллион альбомов для коллекционирования Бонстиков было продано за год.

300 000 новых покупателей приобрели карты лояльности «Е-плюс».

24 города посетили Бонстики с гастролями.

70 000 человек посетили выступления Бонстиков в городах Беларуси.

65 000 человек подписалось на аккаунты Бонстиков в социальных сетях.

10 000 000 раз просмотрели поклонники ролики Бонстиков в youtube.

37 000 уникальных роликов создали поклонники Бонстиков и опубликовали в социальных сетях.

16 000 фотографий опубликовали пользователи в социальных сетях с хэштегом #бонстики.

12 000 человек одновременно в областных городах и столице отмечали День рождения Бонстиков.

9 000 человек обеспечили аншлаг на крупнейшей концертной площадке в «Минск-Арене» детскому шоу — «Новогоднему космическому шоу Бонстиков».



