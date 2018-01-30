Год под знаком Бонстиков: громкая акция торговой сети «Евроопт» завершилась
30 января 2018, 09:00
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Ровно год прошел со старта акции «Бонстики». За это время белорусы получили 75 миллионов игрушек-липучек в подарок за покупки в магазинах «Евроопт», «Бруснiчка», в интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». И вот — акция завершена, а Бонстики вернулись на свою планету Бонитрон.
Для многих белорусских детей и их родителей этот год наверняка прошел
под знаком Бонстиков. Торговой сети «Евроопт» удалось целый год
удерживать интерес к проекту через необычные и полезные активности для
детей, а также семейные акции. Так, сначала Бонстики отправились на
гастроли по всей стране. Во многих городах выступления этих забавных
героев собирали по 5-8 тысяч человек.
Отметим, что акция с Бонстиками носила информационный и
воспитательный характер. Герои из разных коллекций обучали детей
полезному питанию и здоровому образу жизни, правилам дорожного движения и
этикету, приготовлению полезных блюд и многому другому.
Бонстики презентовали собственное телевидение, регулярно выпускали
новостную программу «Бонстик News», а также создали семейное «Бонстик
Шоу». Суммарное количество просмотров роликов и программ с участием
Бонстиков превысило 10 миллионов!
Не обошлось и без исполнения желаний. Сначала Бонстики объявили
творческий конкурс, где выбрали среди своих поклонников самых
талантливых юных художников и певцов. В частности, победительница
песенной номинации получила в подарок песню, написанную специально для
нее популярным белорусским исполнителем и композитором Сашей Немо.
Под Новый год чудес стало еще больше. Все желающие могли принять
участие в викторине и получить билет на телепорт с королем Бонстиков —
Нордом. Беседуя с правителем Бонитрона, белорусские дети делились своими
новогодними желаниями. И все без исключения озвученные желания торговая
сеть «Евроопт» исполнила. Разумеется, это стало сюрпризом и
неожиданностью как для самих детей, так и для их родителей.
А завершились приключения длиною в год полным залом в «Минск-Арене»,
который собрали кумиры белорусских детей Бонстики. Посмотреть
«Новогоднее космическое шоу Бонстиков» приехали около 9 тысяч человек со
всех уголков страны.
На прощание Бонстики записали трогательное обращение к белорусским
детям, в котором они попросили своих поклонников всегда помнить, что в
жизни есть место доброй сказке и верить в чудеса. Это видео можно найти в
аккаунтах Бонстиков в социальных сетях.
— Мы изначально задумали проект «Бонстики» как добрый, семейный,
наполненный смыслом. Хотели, чтобы дети чаще общались с родителями и
своими сверстниками. Решение создать проект такого масштаба для детской
аудитории было определенным риском и смелостью. Ведь необходимо было не
только увлечь, но и продумать ту пользу, которую дети получат вместе с
игрушками. Мы продолжим создавать нестандартные, увлекательные,
эмоциональные акции, к которым наши покупатели привыкли и которые им
полюбились, — подвел итог проекта первый заместитель генерального
директора торговой сети «Евроопт» Евгений Жигимонт.
Только цифры
75 миллионов игрушек получили белорусы в подарок за покупки.
1 миллион альбомов для коллекционирования Бонстиков было продано за год.
300 000 новых покупателей приобрели карты лояльности «Е-плюс».
24 города посетили Бонстики с гастролями.
70 000 человек посетили выступления Бонстиков в городах Беларуси.
65 000 человек подписалось на аккаунты Бонстиков в социальных сетях.
10 000 000 раз просмотрели поклонники ролики Бонстиков в youtube.
37 000 уникальных роликов создали поклонники Бонстиков и опубликовали в социальных сетях.
16 000 фотографий опубликовали пользователи в социальных сетях с хэштегом #бонстики.
12 000 человек одновременно в областных городах и столице отмечали День рождения Бонстиков.
9 000 человек обеспечили аншлаг на крупнейшей концертной площадке в
«Минск-Арене» детскому шоу — «Новогоднему космическому шоу Бонстиков».
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