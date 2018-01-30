Гомельщину атакуют волки из России и Украины. Половина всех отстреленных в Беларуси волков — в Гомельской области

Популяция волка с каждым годом в нашей стране увеличивается. В первую очередь численность зверя растет из-за миграции из соседних стран — России и Украины. Особенно это заметно на Гомельщине. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал министр лесного хозяйства Михаил Амельянович:

— Мы еще собираем статистику по прошлому году, но в 2016-м было изъято 1,8 тысячи особей волка. Почти девять сотен — в Гомельской области. Такая же тенденция сохранялась и в 2017-м. Могу сказать, что за январь-октябрь в лесах системы Минлесхоза, угодьях БООР и частных было изъято около 1,6 тысячи особей. Недавно охотники одного частного охотничьего хозяйства рассказали, что застрелили девять волков. Десятый, несмотря на ранение, ушел. Это редкость, чтобы в один загон удалось добыть столько волков, чтобы вообще в стае ходило столько особей. Мы в свою очередь принимаем все меры, чтобы уменьшить популяцию.

Делается это не только для безопасности граждан и скота, но и для поддержания баланса в лесу. Ведь один волк в год съедает около 2 тонн мяса. Прежде его основной добычей был дикий кабан. Теперь это лось, олень, косуля, бобр.

Кроме того, по словам Михаила Амельяновича, растет и количество медведей в наших лесах. Особенно в Витебской и частично в Минской областях.

— К нам поступает информация о том, что люди видели ходящих по леcу медведей. То ли из-за аномальной зимы они не впали в спячку, то ли уже проснулись.