Белоруска из базы Интерпола, задержанная в Новых Яриловичах, оказалась гомельчанкой. Ее обвиняют в приобретении марихуаны

34-летнюю женщину объявили в международный розыск полгода назад, а задержали 27 января в пункте пропуска «Новые Яриловичи». Решается вопрос об экстрадиции белоруски из Украины на родину.

О том, что беглянка задержана, сообщили украинские пограничники. Как узнал TUT.BY, речь идет о 34-летней жительнице Гомеля.

— В мае 2016 года женщина приобрела для себя не менее 1,3 грамма опасного наркотического вещества — марихуаны, на следующий день была задержана. В отношении нее правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств», — сообщил TUT.BY Дмитрий Брылев, официальный представитель Генпрокуратуры.

Уголовное дело было направлено в суд, но обвиняемая сбежала. 1 августа 2017 года она была объявлена в международный розыск по линии Интерпола.

— Решается вопрос об экстрадиции белоруски на родину, — уточняют в Генпрокуратуре.

Сейчас украинские правоохранительные органы проверяют: есть перспектива выдачи женщины или нет. Дело в том, что за одно и то же деяние в разных странах предусмотрено разное наказание. Например, в Беларуси человеку может грозить уголовная ответственность, а в соседней стране — только административная. В этом случае страна, которая задержала человека, должна отказать в его выдаче.

Санкция статьи, которую вменяют сбежавшей гомельчанке, предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.