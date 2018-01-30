Белоруска из базы Интерпола, задержанная в Новых Яриловичах, оказалась гомельчанкой. Ее обвиняют в приобретении марихуаны
- 30 января 2018, 08:14
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Люди в материале: Дмитрий Брылев (1)
Места: Гомель (21412)
Метки: Криминал (9270)
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