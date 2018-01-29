В Гомеле пьяные бесправники на угнанной машине совершили ДТП и пытались скрыться от ГАИ, но не смогли — не позволил градус опьянения

  • 29 января 2018, 15:23
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В субботу, 27 января, после полуночи в милицию обратились обеспокоенные горожане: двое сильно пьяных мужчин пытались выехать на ВАЗ-2121 со двора по Речицкому проспекту. К прибытию наряда патрульно-постовой службы молодые люди успели врезаться в припаркованную Ауди.

Заметив сотрудников милиции, нарушители попробовали убежать — не позволил градус опьянения. После приезда экипажа ГАИ выяснилось, что ВАЗ не принадлежал ни одному из них.

Как рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, угонщиками оказались молодые люди 22 и 26 лет, причем последний — водитель —числился в межгосударственном розыске за неуплату алиментов и ранее был судим за кражу. Мужчина задержан. Нарушителя привлекли к административной ответственности за вождение подшофе и без прав, а также за совершение ДТП.

В отношении обоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту угона.


Анастасия Макеева, gp.by
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