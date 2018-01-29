Журналист-фрилансер и кандидат в депутаты Жуковский организовал пикет против милицейского произвола — видеофакт

  • 29 января 2018, 15:02
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Неравнодушные жители Гомеля вышли на пикет против действий милиции и давления на местных оппозиционеров.

По словам участников, многие из них неоднократно сталкивались с насилием и неправомерными действиями со стороны силовиков.

Местный активист, правозащитник Павел Гловацкий рассказал «Белсату»:

«Ситуация с нарушениями прав граждан катастрофическая! Ко мне обращаются десятки человек, пострадавших от действий сотрудников МВД. Против меня лично, сотрудники ГАИ составляли протоколы из-за лживых сведений, подтвердил даже суд», — говорит гомельчанин.

Участники пикета вывесили растяжку со словами «Закон як дышла». К тому же, они рассказывали через громкоговоритель о конфликтах, которые были у каждого из них с милиционерами. По мнению участников пикета, правоохранители зачастую «нарушали действующее законодательство».

Возле здания отдела милиции люди потребовали встречи с руководством, однако ответной реакции не было.

Следующий пикет гомельские активисты планируют организовать 30 декабря возле здания Гомельского областного суда.


Белсат
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