Журналист-фрилансер и кандидат в депутаты Жуковский организовал пикет против милицейского произвола — видеофакт

Неравнодушные жители Гомеля вышли на пикет против действий милиции и давления на местных оппозиционеров.

По словам участников, многие из них неоднократно сталкивались с насилием и неправомерными действиями со стороны силовиков.

Местный активист, правозащитник Павел Гловацкий рассказал «Белсату»:

«Ситуация с нарушениями прав граждан катастрофическая! Ко мне обращаются десятки человек, пострадавших от действий сотрудников МВД. Против меня лично, сотрудники ГАИ составляли протоколы из-за лживых сведений, подтвердил даже суд», — говорит гомельчанин.

Участники пикета вывесили растяжку со словами «Закон як дышла». К тому же, они рассказывали через громкоговоритель о конфликтах, которые были у каждого из них с милиционерами. По мнению участников пикета, правоохранители зачастую «нарушали действующее законодательство».

Возле здания отдела милиции люди потребовали встречи с руководством, однако ответной реакции не было.

Следующий пикет гомельские активисты планируют организовать 30 декабря возле здания Гомельского областного суда.