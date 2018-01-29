«Ухудшится экологическая обстановка, вырастет нагрузка на дорожное покрытие». Большегрузы будут ездить через Гомель минимум год

Начальник управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома Игорь Макушенко провёл прямую линию с участниками дорожного движения. Разговор шёл как о личных проблемах каждого, так и об организации движения по городу в целом.

Осторожно: транзит!

Сейчас ГАИ и власти волнует безопасный пропуск транзитного транспорта через город. Его поток значительно увеличился после признания моста в районе Бобовичей аварийным. С конца декабря машинам массой более 5 тонн проезд по сооружению запрещён. Объезд пролегает через областной центр по Речицкому проспекту, улице Студенческой, проспекту Октября и улице Хмельницкого на новобелицкий мост.

Вид и сроки ремонта моста до сих пор не определены, а это значит, что минимум год движение фур будет причинять горожанам ощутимые неудобства.

— Ухудшится экологическая обстановка, увеличится нагрузка на дорожное покрытие. Но больше всего нас волнует угроза, которую представляют большегрузы для других участников движения, — перечислил главные «минусы» Игорь Макушенко и рассказал о предлагаемых ГАИ мерах. — Все пешеходные переходы на маршруте объезда нужно оборудовать светофорами, вблизи проезжей части установить турникеты для предупреждения внезапного выхода людей на дорогу. В этой связи нас особенно беспокоит участок дороги на улице Хмельницкого между Роповским и Любенским пляжами.

Горожане предлагают

По мере выделения финансирования будут проводиться плановые мероприятия по повышению пропускной способности улиц. Горожане уже включились в этот процесс. Так, жители Советского района предложили устроить кольцевую развязку на пересечении улиц Хмельницкого и Бочкина. Для начальника Госавтоинспекции это стало новостью.

— Круговая развязка напрашивается на пересечении улиц Хмельницкого, Полесской и проспекта Космонавтов. Она включена в перечень мероприятий, недавно утверждённых Гомельским горисполкомом, — объяснил Макушенко. — Организовать кольцо на Бочкина сейчас невозможно, так как нужно снести как минимум четыре дома, а это не предусмотрено. В будущем улицу Хмельницкого реконструируют, но детально устройство перекрёстков на ней не рассматривали. Тем не менее мы сообщим председателю горисполкома о поступившем предложении.

Жительница Центрального района Татьяна Байкова попросила навести порядок на перекрёстке улиц Советской и Жарковского. В вечерний час пик там возникают заторы, на подъезде к остановке образуется очередь из общественного транспорта. В результате автомобили часто останавливаются на красный свет прямо на переходе или продолжают движение, мешая пешеходам.

Начальник ГАИ согласился с существованием проблемы. Частично снять её с повестки дня мог бы остановочный карман, в который заезжали бы автобусы, освобождая дорогу другому транспорту. Обстановку на этом участке следует изучить внимательнее, для чего туда будут направлены экипажи ГАИ, после чего можно будет говорить о конкретных решениях.





На отдельных участках дороги достаточно сделать яркую подсветку нерегулируемых переходов. Водитель с улицы Героев Подпольщиков предлагает повесить дополнительные лампы над «зебрами» в Сельмашевском микрорайоне.

— Это уже реализуется. В перечень мероприятий включены десятки переходов, над которыми целесообразно повесить галогеновые лампы определённой яркости. Технические условия балансодержателям дорог мы уже выдали. На неделе проверим, как им следуют.

Снизить аварийность можно за счёт разведения потоков движения пешеходов, велосипедистов и водителей, считают в ГАИ. Это не везде возможно. Но есть и другие идеи.

— Мы изучаем передовой мировой опыт и внедряем его у себя. Попросили специалистов университета транспорта разработать оборудование, которое заблаговременно предупреждало бы водителей о приближении к дороге пешеходов и наоборот. Такие комплексы уже применяются в других странах, мы же хотим применить отечественную разработку, сделать свой совместный вклад в акцию «100 идей для Беларуси», — поделился планами Игорь Макушенко.

Обстановка у ТЦ «Мандарин Плаза»

По уже сложившейся нехорошей традиции в ходе прямой линии поговорили о проблемном участке Речицкого проспекта в районе торгового центра «Мандарин Плаза», в частности, о недоделанных перекрёстке с улицей Клермон-Ферран, паркинге и дороге к нему со стороны улицы Барыкина, подземном пешеходном переходе. Игорь Александрович показал папку со служебной перепиской о состоянии объекта. Сначала письма шли инвестору, после — в областную прокуратуру. Последний ответ Госавтоинспекция получила из горисполкома.

Заместитель мэра Сергей Андреев сообщил об итогах январской выездной рабочей встречи с инвестором на объекте. Последний заверил, что разметка в районе перекрёстка будет нанесена в марте, асфальт на местном проезде уложат в мае.

Строительство паркинга приостановлено до проведения детального обследования конструкций, в том числе въездной рампы, пострадавших в результате пожара ещё в начале строительства. Кроме этого, планируются геологические изыскания. В настоящее время опорные колонны укреплены на 80%, облицованы на 30%. Продолжить подготовку объекта к вводу планируют в июле.

Жители региона интересовались также вопросами прохождения административных процедур в подразделениях ГАИ, порядком оплаты штрафа, восстановления в водительских правах после лишения. Подробные разъяснения каждый из них получит на указанный адрес в письменном виде.