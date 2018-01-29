Топ-5 вопросов в сфере трудовых отношений, которые волнуют гомельчан

Первая встреча Городских собраний ГДФ в 2018 году была посвящена вопросам в сфере трудовых отношений.

Топ-5 вопросов, которые больше всего волновали гомельчан.

1. Какими нормативными актами регулируются трудовые отношения?

Трудовой кодекс, Указы и Декреты Президента, Постановления Совета Министров, постановления Министерств.





2. Чем отличается трудовой договор от договора подряда?

Трудовой договор — это соглашение между работником и нанимателем о выполнении первым работы соответствующей трудовой функции и об обеспечении вторым работой, условиями труда и выплате заработной платы за данный труд.

Договор подряда — это соглашение между исполнителем и заказчиком о выполнении первым работы по заданию заказчика и о приеме вторым результатов работы и их оплаты.

На первый взгляд это очень похожие договора, но если говорить простым языком, то скорее когда заключен трудовой договор — вам платят за ваше время, в которое вы выполняете свои трудовые функции, в случае договора подряда — за результат.

Есть ряд отличий у этих договоров:

— трудовой договор заключается о труде как процессе использования рабочей силы, договор подряда — о конкретном овеществленном результате работы

— трудовой договор носит личный характер (т.е. работу нельзя перепоручить другому лицу), по договору подряда к выполнению работы может быть привлечен субподрядчик

— работник обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, выполнять работу под контролем нанимателя в рабочее время и на рабочем месте, установленным нанимателем. Исполнитель по договору подряда может выполнять работу в любом удобном ему месте, в любое удобное время (кроме случаев, когда выполнение работы необходимо в конкретном месте. Например, ремонт в определенной квартире по договору строительного подряда)

— наниматель отвечает за организацию труда работника и обеспечение безопасных условий труда. В случае возникновения травмы — травма квалифицируется как полученная на производстве. При договоре подряда исполнитель сам несёт ответственность за свою безопасность.

В трудовом договоре будут также указаны различные гарантии: трудовой отпуск, оплата больничных, материальная компенсация в особых случаях и другое. В случае договора подряда ничего этого нет, поскольку все перечисленные ранее гарантии относятся столько к гражданами, с которыми заключен трудовой договор (работники). По договору подряда гражданин является исполнителем.





3. Чем регулируется договор подряда?

Поскольку договор подряда является гражданско-правовым договором, то и регулируется Гражданским кодексом. Нормы трудового законодательства на него не распространяются.

4. Как можно расторгнуть трудовой договор?

Если договор срочный, то расторгнуть его можно по согласию сторон, по инициативе нанимателя, по истечению срока договора, в случае изменений условий труда и несогласию с ними работника, по требованию работника.

Если бессрочный трудовой договор, работник может уволиться по собственному желанию, уведомив нанимателя за месяц о своем намерении.





5. Может ли наниматель уволить работника, если захочет?

Формально — должно быть основание для увольнения. Этот перечень содержится в статье 42 Трудового кодекса «Расторжение трудового договора по инициативе нанимателя». Основания для увольнения могут быть виновные (прогул, систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей и др.) и невиновные (ликвидация предприятия, сокращение штата). Конечно, для применения любого из оснований для увольнения наниматель обязан провести определенные процедуры и оформить надлежащим образом такое увольнение.

Если же смотреть неформально, то уволить работника гораздо легче при желании. Например, существенно изменить условия труда и при несогласии работника — уволить его. Часто имеют место быть расторжения контрактов по соглашению сторон, однако работник вынужден подписать такое увольнение, поскольку наниматель создает для этого все условия.





На все эти вопросы отвечала директор Youth Labour Rights — Кристина Рихтер:

— Уже три года и я мои коллеги занимаемся вопросами распределения выпускников. Целевая аудитория организации Youth Labour Rights — это в основном молодёжь. Вместе с тем частыми стали обращения к нам в организацию по широкому спектру трудовых вопросов, среди которых приём на работу, увольнение, правильное оформление трудовых отношений, отпуска.

У меня остались очень хорошие впечатления от этой встречи, потому что было достаточно много интересных вопросов. По ним я могу судить о том, что есть огромная необходимость правового просвещения населения.

Я убеждена, что правовое просвещение граждан должно быть одним из приоритетных направлений работы государства, которое стремиться действительно стать развитым. К сожалению, такой деятельностью сейчас в Беларуси занимаются только профсоюзы, общественные и правозащитные организации. Я знаю, что в некоторых учебных заведениях формально есть курс наподобие общей теории права, но то, каким образом он построен и преподается, позволяет мне судить лишь о том, что к правовой грамотности учащихся и студентов никто не стремится.

Наш рынок труда находится в таком упадническомсостоянии в том числе и потому, что люди не понимают правовых аспектов трудовой деятельности. Правовое просвещение нужно начинать со школы, объясняя постепенно определённые вещи. А если говорить о сфере труда — то все в конечном итоге все начинают работать. Меня поражает, что многие люди, в том числе даже студенты юридических факультетов, абсолютно не понимают, как им трудоустраиваться, как оформлять трудовые отношения, и как то или иное действие или подпись могут повлиять на их работу.







Яна Устиненко (руководитель Городских собраний ГДФ):

— В ГДФ обратились с вопросом, касающимися трудоустройства. Понимая непростую ситуацию на рынке труда, мы решили сделать городское собрание в формате правового лектория. Разобраться, каким образом стоит оформлять трудовые отношения, зависит ли от этого гарантии, предоставляемые работку, чем отличаются стажировки от испытательного срока и т.д.

По итогам собрания мы намерены написать обращение в компетентные органы по вопросам развития правового просвещения, узнать, насколько корректно со стороны нанимателей оформлять работников не трудовые договоры, а договоры подряда.





