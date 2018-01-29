Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Гомеле
- 29 января 2018, 12:23
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Места: Гомель (21403)
Метки: Авто (4886), Происшествие (204)
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