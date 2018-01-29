Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Гомеле

  • 29 января 2018, 12:23
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В Гомеле автомобиль сбил 15-летнего подростка, сообщили корреспонденту БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло вечером 27 января. 29-летний водитель «Мицубиси», двигаясь по улице Луначарского областного центра, совершил наезд на 15-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. Подросток получил телесные повреждения и был доставлен в травматологическое отделение областной клинической больницы.

Госавтоинспекторы просят граждан, располагающих какой-либо информацией о данном происшествии, сообщить по телефонам (80232) 68-26-28, 68-44-44.


БелТА
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Места: Гомель (21403)

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