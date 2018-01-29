Автомобиль сбил 15-летнего подростка в Гомеле

49 Астрономы полагают, что обнаружили две планеты, на которых может существовать жизнь В прошлом году астрономы NASA обнаружили планетарную систему с семью землеподобных планетами и назвали ее TRAPPIST-1. Система содержит наибольшее количество планет, которые находят...

92 У них — Россельхознадзор, у нас — Госстадарт. Повоюем? Госстандарт Беларуси начал массово проверять на соответствие ГОСТ российский товар, который оказывает конкуренцию белорусским. При выявлении нарушений наказывают белорусские фирмы, которые к ...

580 Жительница Пинского района зверски убила новорожденную дочь Жительница Пинского района убила свою новорожденную дочь, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

401 Видеофакт: животные замерзают на ходу из-за холодов в Казахстане Многие жители Астаны стали свидетелями страшной картины, когда однажды утром они вышли из домов после очередной очень холодной ночи — уличные животные попросту замерзли на ходу, образов...

512 Российское рыболовное судно пропало в водах Японского моря. Один из 20 членов экипажа — уроженец Гомельской области На борту пропавшего российского судна «Восток» был белорус, 29-летний уроженец Гомельской области Александр Каранкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....