Фоторепортаж: новая цирковая программа стартовала в гомельском цирке

  • 29 января 2018, 09:57
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Премьерное представление новой программы «Джамбо» состоялось 28 января в гомельском цирке.


БелТА
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Места: Гомель (21403)

Метки: Общество (28772), Афиша (1759)

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