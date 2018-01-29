«Испытано на себе». Гомельская журналистка поделилась впечатлениями от путешествия в Скандинавию на пароме

Зачем спускаться с корабля на бал, если бал на корабле?

10 этажей сервиса и развлечений

Главное отличие паромного путешествия — новизна ощущений. А впечатлений от отдыха в плавучем развлекательном центре, который без преувеличения можно так назвать, получилось намного больше, чем от рядового автобусного тура.

Комфортабельные суда с отличным уровнем сервиса, бело-красные громадины Viking Line в 10 этажей курсируют из Хельсинки в Стокгольм и Таллин. Такой вид туризма привлекает тысячи людей превосходным отдыхом на воде, развлечениями и магазинами дьюти-фри. На борту проводят конференции и семинары. Вместимость паромов достигает 2500 пассажиров (численность населения рабочего поселка Большевик в Гомельском районе), на одной из палуб вместе с туристами путешествуют автомобили, автобусы и даже фуры.

В стандартной каюте обнаружились четыре откидные кровати, небольшой столик с зеркалом и санузел. Тесно и очень скромно, однако мы практически все время проводили на палубах: в игровых комнатах, караоке-баре, ресторанчиках и на танцплощадках.



За отдельную плату предлагают завтраки и ужины по системе «шведский стол». Плюс таких трапез в том, что можно попробовать все предлагаемые деликатесы. Стоимость — 11 евро за завтрак и 35 за ужин для взрослого, вполовину меньше для детей. На семью выходит немаленькая сумма, однако ужинать в ресторане еще дороже. В меню красная рыба, креветки, суши с крабом, сыр дорблю, марочное вино, десерты и многое другое, предусмотрена еда для вегетарианцев и аллергиков.

Очень запомнились вечерняя развлекательная программа, приятная музыка и танцы в ночных клубах чуть ли не до утра. В кафе звучат песни из репертуара Луи Армстронга и Фрэнка Синатры, которые исполняются вживую статным маэстро с отличным голосом и сопровождаются виртуозной игрой на фортепиано.

Ложка дегтя — чтобы дополнить прекрасный вечер бокалом итальянского шампанского, пришлось раскошелиться на 4 евро: цены на пароме выше, чем на суше. К слову, бутылка питьевой воды 0,5 литра стоит два евро.

Отдельная песня — это сервис: улыбчивые люди у информационной стойки, указатели и брошюры, в том числе на русском, не просто чистота, а люксовый порядок и организация, всюду красный ковролин, золоченые перила, огромные люстры. Здесь можно поменять валюту, получить экскурсионные ваучеры, взять бесплатную карту-путеводитель по городам.

Всех тех, кого «ушатало» от морской качки, приводят в чувство на ресепшене — бесплатные таблетки для такого случая там подготовлены, есть врач. Нам они не понадобились даже в условиях шторма, который пришелся аккурат на время путешествия.

Что касается безопасности, на судне предусмотрены спасательные средства, которые находятся в определенных местах, а памятки — в каждой каюте. На мой вопрос, хватит ли на всех шлюпок в случае «не дай бог...», работник улыбнулся и заверил, что спасательные плоты рассчитаны на всех пассажиров, можно для успокоения проверить их наличие на палубе, что я, в принципе, и сделала.

Вообще, отзывы о паромных путешествиях неоднозначные. Не только восторженные: кому-то не нравится разношерстная толпа на пароме (там действительно много людей разных национальностей и социальных групп), кого-то не устраивает досмотр при входе на судно, мол, бесцеремонно забирают алкоголь и еду. Но ведь существуют правила, которые хочешь не хочешь, а нужно выполнять. Так что если вы не социофоб, без претензий на «всё включено» и «за всё уплачено», не страдаете от морской болезни, не раздумывая решайтесь на паромную прогулку.

Отправиться на экскурсию в холодную пору года морем на первый взгляд кажется опрометчивым решением, однако оно стоило того: скандинавские зимние закаты и рассветы с их буйством красок бесподобны, к тому же нечасто выпадает возможность полюбоваться волнующимся морем в шторм. И совсем не расстроил тот факт, что вышло утомительно и затратно, потому что получилось превратить неблизкую дорогу в развлечение и одним выстрелом убить всех зайцев: было где жить, что перекусить, куда сходить и где купить подарки.

Финский Санкт-Петербург

Целью экскурсионного тура было не хождение по магазинам, а знакомство с культурой и жизнью народов Скандинавии, поэтому сетовать на безбашенные цены на вещи и продукты не буду, расскажу о том, что запомнилось.

Насыщенная программа нашего тура включала прогулки по центральным улицам северных столиц, знакомство с архитектурой, достопримечательностями и национальными фишками.

Уже причаливая к финскому Хельсинки, понимаешь, что попал в сказку. Крошечные островки с миниатюрными домиками и пришвартованными катерами, скалистые берега на фоне хмурого неба — всё как на картинке.

Сам город очень уютный, чем-то напомнил Санкт-Петербург. Неудивительно, ведь во время русско-шведской войны город перешел в состав Российской империи, над его обликом работали те же архитекторы, что и в Санкт-Петербурге.

В 1812 году Хельсинки стал столицей автономного Великого княжества Финляндского.

Обзор города начался с Сенатской площади с памятником Александру II и Кафедральным лютеранским собором. Одна из центральных улиц Алексантеринкату получила название от имени императора, которого финны чтят. На самой площади много сувенирных лавочек и кафе.

Запомнился памятник композитору Яну Сибелиусу, сделанный из металлических труб, в которых поет ветер. Если прокричать в одну из труб свое желание, говорят, оно долетит до небес и непременно сбудется.

Еще одним необычным местом в Хельсинки считается церковь, выдолбленная прямо в скале. Акустика в ней особенная, поэтому там проводят не только службы, но и рок-концерты.

Велосипед — самый популярный способ передвижения по городу, метро финны не любят и пользуются им неохотно. Северные жители очень ответственно относятся к здоровому образу жизни. Поэтому, когда встал вопрос, что делать с пересохшим в центре города водным каналом, решение устроить там пешеходную и велосипедную зоны было принято чуть ли не единогласно. Короче, есть чему поучиться.

Где живет Карлсон?



Необыкновенно красив подход к столице Швеции — почти час паром лавирует по бесчисленным проливам между островами и утесами, и Стокгольм, величественный и монументальный, появляется из ниоткуда. Его называют северной Венецией.

Город, где катастрофически мало солнца и световой день совсем короткий, располагается на 14 островах. Все дома окрашены в пестрые цвета: желтый, бордовый, шоколадный, зеленый, за счет этого он кажется чуть теплее. Кривые улочки, старые кафе, каналы и мосты, готические соборы и настоящий королевский дворец, действующий между прочим, — можно часами ходить, раскрыв от удивления рот. Наша поездка состоялась в рождественский период, поэтому улочки были украшены огоньками.

В центре Стокгольма мы набрели на крошечную скульптуру мальчика, смотрящего на Луну, — самый маленький памятник до изготовления питерского Чижика-пыжика. Он сидел в одном из двориков и сиротливо смотрел в небо в малюсенькой вязаной шапочке и шарфике, которые связал кто-то из местных сердобольных жителей, чтобы тот не замерз.

В Стокгольме посетили музей Васа, в котором выставляется настоящий шведский боевой корабль, спущенный на воду летом 1628 года и который не вернулся из своего первого выхода в море. Свое название судно получило в честь царствовавшей тогда династии шведских королей Васа.

Во время обзорной экскурсии по городу прошлись по знаменитому переулку Мортена Тротзига, ширина которого всего 90 сантиметров. А еще нам показали домик балующегося плюшками в меру упитанного мужчины в самом расцвете сил, пояснив: однажды на прогулке журналисты спросили у Астрид Линдгрен, где живет Карлсон, та посмотрела на крыши и, выбрав самую симпатичную, указала на нее. К слову, в Стокгольме домиков у Карлсона несколько.

Чайки в столице Швеции просто ручные: они садятся на парапеты прибрежных кафешек и дают себя запечатлеть на камеру.





На закуску пытки и казнь



Закончились наши приключения в Эстонии. Всем тем, кто обожает атмосферу старины, советую увидеть старый Таллин. Первые застройки там начались в XI веке, и средневековые улочки настолько хорошо сохранились, что невозможно не проникнуться духом того времени.

Популярное место в Таллине — башня в городской стене «Кик-ин-де-Кёк», что в переводе означает «загляни в кухню». Всё потому, что воинам того времени разрешалось заглянуть в кухню соседского дома, чтобы разузнать, какие вкусные блюда сегодня готовит хозяйка. Именно здесь находится знаменитый одноименный музей.

Тема Средневековья в Эстонии, говоря на сленге, хайповая, развиваемая повсеместно. Поэтому совсем неудивительно на улицах города увидеть... палача. Люди в характерных красных одеяниях с окровавленными топорами расхаживают по Таллину и с удовольствием фотографируются с туристами.

В кафе можно отведать суп с лосятиной, пирожки с мясом лесных животных, колбаски из мяса вола и домашний шнапс. Погулять по крепостной стене, увидеть камеру пыток и старинные подземелья, посетить интерактивные музеи, потусоваться на городских смотровых площадках и проследовать необычными кварталами, которые в период рождественского базара становятся волшебно-сказочными, купить изделия ручной работы, попробовать вкуснейший безалкогольный глинтвейн — вот ради чего стоит ехать в Таллин.