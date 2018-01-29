«Для барышень вы будете выглядеть лузером на старом драндулете». Честное мнение гомельчанина об олдскульной BMW E28

1981-й. Второй год войны в Афганистане, четвертая «звезда» Брежнева, в Польше — «Солидарность» и военное положение, Валерий Леонтьев, итальянская эстрада и «Профессионал» с Бельмондо.

В советских магазинах — растущие цены и пустеющие прилавки, но остальной мир, не замечая этого, стремительно меняется. 1981-й — это первый полет многоразового «Шаттла», первая поездка скоростного поезда TGV и начало продаж IBM PC, самого массового персонального компьютера в истории.

В 1981-м на «Баварском моторном заводе» в Западной Германии запускают производство второго поколения популярной среднеразмерной модели — пятой серии с заводским индексом Е28. «Пятерка» поколения Е28 — это первый в истории BMW дизель и модель М5.





Но что куда важнее — этот кузов стал моей первой «Бэхой». Спустя почти 30 лет после окончания их производства. Это успех, правда?

Предыстория

Я всегда неровно дышал в сторону янгтаймеров и выкручивал голову вслед ухоженным старым авто в «стоковом» состоянии. Однажды я увидел объявление и был покорен сохранностью и чистотой образа (читай — отсутствием «колхоза») знаменитой «акулы» BMW 520i 1985 года выпуска. Звонок продавцу — билеты в Гродно — и 600 км обратного пути в Гомель за рулем старого бизнес-класса с мыслями: «На фига я на это подписался? Надо бы по приезде сделать томографию».

Стоит отметить, что, несмотря на преклонный возраст, эргономика Е28 позволяет легко покрывать большие расстояния за один присест. Из необычного — большой руль, придающий ощущениям от управления особый олдскульный шарм, и непривычно большие усилия на органах управления. Отличное сиденье, прекрасная посадка, идеальная ясная панель приборов с красной ламповой (в прямом смысле) подсветкой и развернутой к водителю центральной консолью. Феноменальная устойчивость на дороге на любой скорости благодаря большому углу кастера.





«Не нужна тебе такая машина, брат». Причина № 1

Устойчивость устойчивостью, однако вы не будет гнать, когда понимаете: в случае аварии на современных высоких скоростях пассажиров 30-летнего авто, вероятно, будет проще закопать вместе с останками машины, чем выковыривать из нее. До учреждения EuroNCAP и разработки соответствующей программы краш-тестов оставалось еще 16 лет! Добавьте сюда коррозию и усталость металла, чтобы понять, что поглощать энергию удара в случае аварии будет не кузов, а кости и внутренние органы водителя и пассажиров.





Но если вы по-прежнему уверены, что старый тяжелый «настоящий» автомобиль крепче «современных консервных банок», то посмотрите ролик Volvo 960 vs Renault Modus о том, что городская «кроха» из 2000-х оказывается куда безопаснее танкоподобного представительского седана из 1990-х!

Причина № 2. Финансовая

Осмотр по прибытии вскрыл необходимость ремонта на сумму в районе 300$. В том числе я решил заменить «губу» под бампером (старая сгнила) и повторители поворотов. С «плюшками» в виде магнитолы, акустики, сигнализации и тому подобным первые вложения составили более 500$. И здесь мы подходим к главному: Е28 пусть и старый, но бизнес-класс премиальной марки. И многие оригинальные запчасти по цене ничем не уступают таковым на Е60 или F10.





Пример? Ветровое и заднее стекла в Е28 не вклеиваемые, а на резинках. Хромированный уплотнитель в них, который со временем тускнеет и трескается, состоит из 2-3 частей для каждого стекла. Хотите обновить и вернуть лоск? Keine Problem, ответили бы немцы. Несмотря на то что законы ЕС обязывают автопроизводителей обеспечивать наличие запчастей в течение 10 лет после прекращения производства модели, BMW может в 2018-м продать вам деталь от автомобиля, который они перестали выпускать в 1987-м (за это отдельный респект) — вопрос только в цене! «Оригинал», а доступен только он, стоит от 100$ до 120$ за одну часть! Простого уплотнителя из пластика и алюминия! А их нужно 5 частей на 2 окна! Или бампер. Каждый имеет по 3 хромированные накладки. Например, центральная накладка переднего бампера стоит 350$!





Причина № 3. Время

Нет денег на новые запчасти? Ищите время на поиск способов восстановления, объезд «разборок», просмотр профильных форумов, барахолок, аукционов и классифайдов! На ожидания заказа с ebay. На покупку 10 разных «приборок» и сборку из них одной рабочей! Не хватает какой-нибудь «финтифлюшки»? Растрескался «солдатик» или какая-нибудь ручка? Будьте уверены: каждый вечер вы будете проводить в поисках этой ерунды! А знаете, сколько таких мелочей требуют вашего внимания в 30-летнем «янге»? Приготовьтесь: вы будете жить ради машины, а не детей, жены или родителей!





Типичный диалог в семье хозяина янгтаймера:

— Дорогой, давай съездим на море, пока лето не кончилось!

— Слушай, я эти деньги откладывал, чтобы тачку «облить»!

Причина № 4. Никто не оценит

Кто из окружающих сможет оценить степень оригинальности или эстетику форм янгтаймера?





Начнем с того, что автомойка по-прежнему выгодный бизнес в Беларуси: с октября по апрель на улицах лежит ровно то, что вы видели сегодня по пути на работу. Слои грязи уравняют ваш «дагледжаны янг» и обычный «корч». Поэтому все «янги» зимуют, как правило, в гаражах.

«Остается еще полгода!» — воскликнете вы. О`кей, вот ваш надраенный и отполированный, забравший год или два вашей жизни янгтаймер E28, W126 или XJ Sovereign едет по улице. Нет, внимание к вашему авто, конечно, будет. От пацанов, которые в силу возраста интересуются автомобилями, и мужиков 50+, ровесников вашего «янга», которые помнят первые иномарки 1990-х и хранят добрые воспоминания об эпохе 1980-1990-х. Как-то слишком мало для понесенных жертв. Да, забыл редких фанатов, которые сбиваются в тематические клубы и могут часами спорить, по фэншуй ли установка не «родной» магнитолы.

Девчонки точно не оценят и «трусы на ходу ронять» не станут, уж поверьте. Для тех барышень, что оценивают мужчин по авто, вы будете выглядеть лузером на старом драндулете. Ну а нормальным будет плевать, «гелик» у вас или залатанная «жига».

Аргумент «я делаю проект для себя» не прокатит. Либо вы законченный эгоист и все действительно так, либо вы врете себе и окружающим, ожидая одобрения и высокой оценки проделанной работы. К сожалению, оценить ваши труды мало кто сможет. Скорее всего, вы замкнетесь в небольшой тусовке таких же одержимых «реставраторов», что, конечно, неплохо: любое общение полезно. Но готовы ли вы тратить огромные деньги и время, чтобы получить одобрение этих людей?





Причина № 5. Разочарование

Купить, вложить кучу денег, чтобы порадовать себя и немногочисленных ценителей и продать за половину вложенной суммы. Глупость? Реальность! Не все поступки, конечно, совершаются из соображений здравого смысла. В этом — прелесть жизни. Но как много историй, когда после продажи ухоженного «янга» истощенный и вымотанный автовладелец покупает машину «абы ездила», чтобы не искать, не чинить, не тратить. В жизни полно других источников радости кроме ковыряния в автомобиле, открою вам секрет.





Но вы все равно будете думать о нем! И вот почему

Янгтаймер дает кое-что бесценное. Забирая время в настоящем, он дает вам ваше прошлое. Вы садитесь в пружинящее велюровое кресло (да, в креслах и диване Е28 есть пружины, как в старой мебели!), захлопываете с металлическим лязгом дверь, трогаете металлические ручки, крупные механические кнопки, смачно щелкающие при включении, глянцевую податливую пластмассовую обивку панели приборов, вдыхаете запах толстого старого ковролина на полу, старой пластмассы... Добро пожаловать в детство! Осталось завести мотор, чтобы услышать рокочущий звук старой рядной «шестерки», воткнуть первую и поехать, желательно в закат и под Is This Love от Whitesnake... Едва слышный гул кардана усилит детские воспоминания, как глутамат натрия — вкус вашего любимого сервелата.





Это машина времени, переносящая вас в ту эпоху, когда вы ребенком с упоением смотрели, как молодые Делон и Бельмондо уходят от погони на таких же блестящих BMW с хромированными бамперами, на выпуклых экранах советских телевизоров. Это наркотик для ностальгирующих по диско-эпохе романтиков. Джинсы, кроссовки, безумные прически, «Перестройка, гласность, ускорение», «кассетники», видеосалоны, Modern Talking, Майкл Джексон и Виктор Цой, «Ветер перемен» и вот это вот все. Волшебное было время!





Только для этого стоит покупать янгтаймер и содержать его в хорошем состоянии. Я по-доброму завидую людям, которые могут позволить себе такую роскошь. Если у вас нет частного дома с большим гаражом, современного автомобиля «на повседнев», хорошего ежемесячного дохода в пару тысяч и кучи свободного времени, тысячу раз подумайте и взвесьте — а нужно ли оно вам?!