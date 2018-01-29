«Для барышень вы будете выглядеть лузером на старом драндулете». Честное мнение гомельчанина об олдскульной BMW E28

1981-й. Второй год войны в Афганистане, четвертая «звезда» Брежнева, в Польше — «Солидарность» и военное положение, Валерий Леонтьев, итальянская эстрада и «Профессионал» с Бельмондо.
В советских магазинах — растущие цены и пустеющие прилавки, но
остальной мир, не замечая этого, стремительно меняется. 1981-й — это
первый полет многоразового «Шаттла», первая поездка скоростного поезда
TGV и начало продаж IBM PC, самого массового персонального компьютера в
истории.
В 1981-м на «Баварском моторном заводе» в Западной Германии запускают
производство второго поколения популярной среднеразмерной модели —
пятой серии с заводским индексом Е28. «Пятерка» поколения Е28 — это
первый в истории BMW дизель и модель М5.
Но что куда важнее — этот кузов стал моей первой «Бэхой». Спустя
почти 30 лет после окончания их производства. Это успех, правда?
Предыстория
Я всегда неровно дышал в сторону янгтаймеров и выкручивал голову
вслед ухоженным старым авто в «стоковом» состоянии. Однажды я увидел
объявление и был покорен сохранностью и чистотой образа (читай —
отсутствием «колхоза») знаменитой «акулы» BMW 520i 1985 года выпуска.
Звонок продавцу — билеты в Гродно — и 600 км обратного пути в Гомель за
рулем старого бизнес-класса с мыслями: «На фига я на это подписался?
Надо бы по приезде сделать томографию».
Стоит отметить, что, несмотря на преклонный возраст, эргономика Е28
позволяет легко покрывать большие расстояния за один присест. Из
необычного — большой руль, придающий ощущениям от управления особый
олдскульный шарм, и непривычно большие усилия на органах управления.
Отличное сиденье, прекрасная посадка, идеальная ясная панель приборов с
красной ламповой (в прямом смысле) подсветкой и развернутой к водителю
центральной консолью. Феноменальная устойчивость на дороге на любой
скорости благодаря большому углу кастера.
«Не нужна тебе такая машина, брат». Причина № 1
Устойчивость устойчивостью, однако вы не будет гнать, когда
понимаете: в случае аварии на современных высоких скоростях пассажиров
30-летнего авто, вероятно, будет проще закопать вместе с останками
машины, чем выковыривать из нее. До учреждения EuroNCAP и разработки
соответствующей программы краш-тестов оставалось еще 16 лет! Добавьте
сюда коррозию и усталость металла, чтобы понять, что поглощать энергию
удара в случае аварии будет не кузов, а кости и внутренние органы
водителя и пассажиров.
Но если вы по-прежнему уверены, что старый тяжелый «настоящий»
автомобиль крепче «современных консервных банок», то посмотрите ролик
Volvo 960 vs Renault Modus о том, что городская «кроха» из 2000-х
оказывается куда безопаснее танкоподобного представительского седана из
1990-х!
Причина № 2. Финансовая
Осмотр по прибытии вскрыл необходимость ремонта на сумму в районе
300$. В том числе я решил заменить «губу» под бампером (старая сгнила) и
повторители поворотов. С «плюшками» в виде магнитолы, акустики,
сигнализации и тому подобным первые вложения составили более 500$. И
здесь мы подходим к главному: Е28 пусть и старый, но бизнес-класс
премиальной марки. И многие оригинальные запчасти по цене ничем не
уступают таковым на Е60 или F10.
Пример? Ветровое и заднее стекла в Е28 не вклеиваемые, а на резинках.
Хромированный уплотнитель в них, который со временем тускнеет и
трескается, состоит из 2-3 частей для каждого стекла. Хотите обновить и
вернуть лоск? Keine Problem, ответили бы немцы. Несмотря на то что
законы ЕС обязывают автопроизводителей обеспечивать наличие запчастей в
течение 10 лет после прекращения производства модели, BMW может в 2018-м
продать вам деталь от автомобиля, который они перестали выпускать в
1987-м (за это отдельный респект) — вопрос только в цене! «Оригинал», а
доступен только он, стоит от 100$ до 120$ за одну часть! Простого
уплотнителя из пластика и алюминия! А их нужно 5 частей на 2 окна! Или
бампер. Каждый имеет по 3 хромированные накладки. Например, центральная
накладка переднего бампера стоит 350$!
Причина № 3. Время
Нет денег на новые запчасти? Ищите время на поиск способов
восстановления, объезд «разборок», просмотр профильных форумов,
барахолок, аукционов и классифайдов! На ожидания заказа с ebay. На
покупку 10 разных «приборок» и сборку из них одной рабочей! Не хватает
какой-нибудь «финтифлюшки»? Растрескался «солдатик» или какая-нибудь
ручка? Будьте уверены: каждый вечер вы будете проводить в поисках этой
ерунды! А знаете, сколько таких мелочей требуют вашего внимания в
30-летнем «янге»? Приготовьтесь: вы будете жить ради машины, а не детей,
жены или родителей!
Типичный диалог в семье хозяина янгтаймера:
— Дорогой, давай съездим на море, пока лето не кончилось!
— Слушай, я эти деньги откладывал, чтобы тачку «облить»!
Причина № 4. Никто не оценит
Кто из окружающих сможет оценить степень оригинальности или эстетику форм янгтаймера?
Начнем с того, что автомойка по-прежнему выгодный бизнес в Беларуси: с
октября по апрель на улицах лежит ровно то, что вы видели сегодня по
пути на работу. Слои грязи уравняют ваш «дагледжаны янг» и обычный
«корч». Поэтому все «янги» зимуют, как правило, в гаражах.
«Остается еще полгода!» — воскликнете вы. О`кей, вот ваш надраенный и
отполированный, забравший год или два вашей жизни янгтаймер E28, W126
или XJ Sovereign едет по улице. Нет, внимание к вашему авто, конечно,
будет. От пацанов, которые в силу возраста интересуются автомобилями, и
мужиков 50+, ровесников вашего «янга», которые помнят первые иномарки
1990-х и хранят добрые воспоминания об эпохе 1980-1990-х. Как-то слишком
мало для понесенных жертв. Да, забыл редких фанатов, которые сбиваются в
тематические клубы и могут часами спорить, по фэншуй ли установка не
«родной» магнитолы.
Девчонки точно не оценят и «трусы на ходу ронять» не станут, уж
поверьте. Для тех барышень, что оценивают мужчин по авто, вы будете
выглядеть лузером на старом драндулете. Ну а нормальным будет плевать,
«гелик» у вас или залатанная «жига».
Аргумент «я делаю проект для себя» не прокатит. Либо вы законченный
эгоист и все действительно так, либо вы врете себе и окружающим, ожидая
одобрения и высокой оценки проделанной работы. К сожалению, оценить ваши
труды мало кто сможет. Скорее всего, вы замкнетесь в небольшой тусовке
таких же одержимых «реставраторов», что, конечно, неплохо: любое общение
полезно. Но готовы ли вы тратить огромные деньги и время, чтобы
получить одобрение этих людей?
Причина № 5. Разочарование
Купить, вложить кучу денег, чтобы порадовать себя и немногочисленных
ценителей и продать за половину вложенной суммы. Глупость? Реальность!
Не все поступки, конечно, совершаются из соображений здравого смысла. В
этом — прелесть жизни. Но как много историй, когда после продажи
ухоженного «янга» истощенный и вымотанный автовладелец покупает машину
«абы ездила», чтобы не искать, не чинить, не тратить. В жизни полно
других источников радости кроме ковыряния в автомобиле, открою вам
секрет.
Но вы все равно будете думать о нем! И вот почему
Янгтаймер дает кое-что бесценное. Забирая время в настоящем, он дает
вам ваше прошлое. Вы садитесь в пружинящее велюровое кресло (да, в
креслах и диване Е28 есть пружины, как в старой мебели!), захлопываете с
металлическим лязгом дверь, трогаете металлические ручки, крупные
механические кнопки, смачно щелкающие при включении, глянцевую
податливую пластмассовую обивку панели приборов, вдыхаете запах толстого
старого ковролина на полу, старой пластмассы... Добро пожаловать в
детство! Осталось завести мотор, чтобы услышать рокочущий звук старой
рядной «шестерки», воткнуть первую и поехать, желательно в закат и под
Is This Love от Whitesnake... Едва слышный гул кардана усилит детские
воспоминания, как глутамат натрия — вкус вашего любимого сервелата.
Это машина времени, переносящая вас в ту эпоху, когда вы ребенком с
упоением смотрели, как молодые Делон и Бельмондо уходят от погони на
таких же блестящих BMW с хромированными бамперами, на выпуклых экранах
советских телевизоров. Это наркотик для ностальгирующих по диско-эпохе
романтиков. Джинсы, кроссовки, безумные прически, «Перестройка,
гласность, ускорение», «кассетники», видеосалоны, Modern Talking, Майкл
Джексон и Виктор Цой, «Ветер перемен» и вот это вот все. Волшебное было
время!
Только для этого стоит покупать янгтаймер и содержать его в хорошем
состоянии. Я по-доброму завидую людям, которые могут позволить себе
такую роскошь. Если у вас нет частного дома с большим гаражом,
современного автомобиля «на повседнев», хорошего ежемесячного дохода в
пару тысяч и кучи свободного времени, тысячу раз подумайте и взвесьте — а
нужно ли оно вам?!
Самое обсуждаемое
Соцсети обсуждают скандал в Речице: клиент приехал на автомойку, помыл машину, поругался с администрацией и получил по лицу
«И порция витаминов в виде яблочка». Гомельский блогер провел эксперимент и утверждает, что «выжил за бюджет прожиточного минимума»
Лукашенко подписал декрет №1. Сбор с тунеядцев отменен
Видеофакт. В Киеве прошел марш в память о гомельчанине Михаиле Жизневском
Подробности задержания мозырянина, ранившего трех омоновцев: обвиняемый утверждает, что только оборонялся
Помощник машиниста, который обнаружил сбежавших из светлогорского детсада детей, получил от милиции награду — термос
В Гомеле предлагают остановить убийство бродячих животных в первый день после отлова