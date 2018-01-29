«Я потерял все». Босс «русской мафии» в Нью-Йорке, уроженец Гомеля, в третий раз вышел из тюрьмы и хочет переехать в Россию

Уроженец Гомеля — 70-летний Борис Найфельд заявил, что он ничего не может сделать в США и хочет вернуться в Россию, пишет британский таблоид Daily Mail. Журналисты сообщают, что советский иммигрант хочет вернуться на родину, чтобы найти здесь работу, более соответствующую его «набору навыков», но американские правоохранители якобы не дают ему возможности покинуть территорию США.

В настоящее время Борис Найфельд в третий раз вышел из тюрьмы и чувствует себя подавленным. В последний раз эмигрант получил двухлетний срок по обвинению в подготовке убийства, превратившуюся в попытку вымогательства. Мужчина впервые приехал в США из Беларуси в конце 1970-х годов. За свою жизнь Найфельд, также известный как Биба, был осужден за мошенничество, контрабанду табака и поставки героина, спрятанного в телевизорах, из Таиланда через Польшу.

Сейчас доход престарелого мужчины составляет 750 долларов в месяц, которые ему выплачивают в качестве пособия.

«Я все потерял. Я потерял работу, я потерял время для пребывания в тюрьме. Я потерял жену. Этого достаточно для меня», — признался Найфельд.