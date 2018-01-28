В ближайшую неделю в Гомеле потеплеет: небольшой плюс и мокрый снег

  • 28 января 2018, 13:48
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В ближайшие дни экстремальных морозов синоптики не прогнозируют.

Ночная температура в Гомеле будет не ниже −3°C, днем прогнозируется до +3°C, мокрый снег.


gomel.today
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Места: Гомель (21398)

Метки: Погода (1742), Главное (5627)

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