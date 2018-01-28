В Гомеле соревновались сильнейшие скалолазы страны — фото

  • 28 января 2018, 13:21
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На базе туристско-спортивного комплекса ГУО «Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» прошли стразу три важных старта:

Кубок Республики Беларусь по скалолазанию спортивному (боулдеринг), 1 этап;

Республиканские соревнования по скалолазанию спортивному на искусственном рельефе в закрытом помещении (скорость, трудность);

Первенство Гомельской области по скалолазанию спортивному.



Алексей Герасименко, Гомельская правда
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