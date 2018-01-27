Видеофакт. В Киеве прошел марш в память о гомельчанине Михаиле Жизневском

В центре украинской столицы вечером в пятницу, 26 января, прошел марш в память о погибшем на Евромайдане белорусе Михаиле Жизневском. В этот день герою Украины исполнилось бы 30 лет.

Участники мероприятия, а их было около 50 человек, прошли от Михайловской площади до места гибели активиста на улице Грушевского.

Напомним, вчера президент Петр Порошенко отметил, что Михаил, несмотря на то, что родился в Беларуси, по духу был настоящим украинцем.

Гомельчанин, член украинской организации УНА-УНСО Михаил Жизневский был убит 22 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве выстрелом в сердце. Он стал одной из первых жертв противостояния с силовиками. 18 ноября 2015 года представитель Генеральной прокуратуры Украины сообщил, что Жизневского поразила пуля, которую используют в МВД для остановки транспортных средств.

26 ноября 2014 года в Киеве открылся памятник погибшему. Родителям Жизневского был вручен орден Героев Небесной сотни.

Летом 2017-го Порошенко присвоил Михаилу звание Героя Украины, вручив звезду Героя его родителям — Михаилу Петровичу и Нине Васильевне. Звание присовено посмертно.