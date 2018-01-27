Международный фестиваль света Gomel Light Fest пройдет в Гомеле

  • 27 января 2018, 12:36
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Международный фестиваль света Gomel Light Fest пройдет в Гомеле Он будет проходить в третий раз, стартует 9 февраля и продлится до 11 февраля.

В этом году среди участников гости из Беларуси, России, Украины. Запланированы мастер-классы, они будут проходить в ДК «Фестивальный».

10 февраля в ГЦК пройдет благотворительный концерт для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития. Состоится показ детского спектакля Театра кукол, света и тени «Дом солнца» из Минска «Приключения гусенички: обыкновенные и невероятные».

А 10 в ДК Железнодорожников на гала-концерте будут представлены лучшие номера коллективов-участников и гостей. Подробности — https://vk.com/gomellightfest.


Гомельская правда
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