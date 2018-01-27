«Настя, 20 лет, умею петь, танцевать, читать...» Как в Гомеле выбирали участниц «Мисс Беларусь»

Рост не ниже 174 см, возраст — от 18 до 24-х лет, не замужем, без детей, и, наконец, самое неожиданное — никаких пирсингов и татуировок на теле! А еще красота и богатый внутренний мир.

Такие требования к претенденткам на звание «Мисс Беларусь» выдвинули участники национального конкурса красоты. В Гомеле соответствующих таким параметрам набралось полсотни человек. Кто эти девушки и зачем им все это? TUT.BY понаблюдал за тем, как проходил первый кастинг.

«Какой же должна быть "Мисс Беларусь"?» — пытают членов отборочной комиссии конкурса журналисты. «Умной, начитанной, с богатым внутренним миром», — перечисляют те.

Кстати, в составе жюри довольно серьезные люди: директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов, композитор, продюсер, член совета президентского Фонда по поддержке талантливой молодежи Леонид Ширин, член международного союза дизайнеров, фотохудожник Михаил Маруга.





Кастинг состоял из двух этапов. Первый — знакомство с участницами, которые должны были рассказать о себе и продемонстрировать все свои таланты. Если удавалось, девушки проходили во второй тур — дефиле в купальниках.





Самые большие проблемы у претенденток возникали из-за роста. Не хватило сантиметра — все, в «мисс» не годишься.

19-летняя Екатерина несколько раз становилась у ростомера — в обуви рост в норме, без нее — не хватает 5 см. Морковку есть поздно — на подиум через 15 минут. Катя не сдается: надевает свои розовые туфли, улыбается, потом танцует и... проходит во второй тур.





Будущий программист Елизавета то и дело срывающимся от волнения голосом рассказывает о том, какие замечательные деревья и цветы она умеет делать из бисера.

— Что такое блокчейн и как он работает? — неожиданно прерывает программиста член отборочной комиссии и ведущий Иван Подрез.

— Ой, не знаю, мы это еще не проходили, — теряется девушка.





Анастасия из Гомеля говорит, что любит бег на короткие дистанции, и признается, что не любит читать. А вот ее тезка из Светлогорска решила схитрить.

— Читать? Конечно, люблю!

— А какой любимый писатель?

— У меня нет таких.

— А что сейчас читаете?

— Сейчас? Ничего! — сдается девушка.





Полина учится на третьем курсе иняза. Для жюри она приготовила «Весну» Генриха Зейделя. Не всю. Только четыре строчки.

— Ну вы ведь учите два языка. Давайте что-нибудь по-английски, — просит ведущий.

— По-английски я не знаю. Мы весь упор делаем на грамматику.

— Ну три предложения... базовый уровень.

— У меня нет базового уровня английского, я весь год учила только грамматику. На данный момент я знаю только немецкий, — удивляет всех студентка иняза.

— А с белорусским как?

— Крышачку знаю.





Даша хорошо поет, Ангелина вяжет. «Кстати, связала купальник», — намекает девушка на возможность продемонстрировать свое творенье в следующем туре.

Анастасия из Наровли получает одновременно два образования — экономическое и юридическое. Но, признается, не об этом мечтает. Подиум — вот ее главная страсть. Если станет «мисс», готова забросить оба диплома и ехать к детям в Африку, ну или куда там отправляют всех красавиц после победы? «Специалистов хороших много, а мисс — одна», — рассуждает студентка.





Из 50 участниц комиссия выбрала 19. После того как отборочные туры пройдут во всех областных центрах Беларуси, девушек соберут в Минске на очередной кастинг. К маю должно остаться 30 претенденток на корону.







































