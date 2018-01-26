Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе белорусов, среди которых есть гомельчанин. Они живы

  • 26 января 2018, 20:02
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Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России нашли двух пропавших альпинистов из Беларуси. Об этом TUT.BY сообщили родные парней.

«Последняя точка связи до перевала. Погода шикарная». Так подписал свое фото Дмитрий Литвинский 17 января. После этого на связь не выходил. Фото: vk

— Российские спасатели только что связались с нами. Нашли! Все хорошо. Спускаются своим ходом, значит, и живы, и здоровы! — слышится в трубке восторженный голос Сергея Мартынюка. Мужчина ничего не знал о сыне больше недели.

Информацию TUT.BY подтвердили в поисковом отряде: альпинистов нашли под перевалом Ирик, это внизу восточного склона Эльбруса.

— Парни самостоятельно в сопровождении спасателей уже спускаются вниз. Способны сами передвигаться, все нормально. Скорее всего, связи там не было, поэтому они «молчали». Вышли на перевал, видимо, хотели выйти на связь — рюкзаки оставили внизу. Сначала спасатели именно рюкзаки и нашли, а потом самих парней.

Напомним, поисковая операция продолжалась два дня. Вчера на поиски отправились восемь человек, сегодня работали 13.

Предполагают, что белорусы вернутся на базу примерно к часу ночи или чуть позже.

— Медленно будут спускаться, им идти еще 18 километров с перевала. Сейчас к ним навстречу пойдут с горячим чаем и теплыми вещами, — рассказали в Эльбрусском отряде.

Напомним, 25 января МЧС России сообщило о поиске двух белорусов на Эльбрусе, которые не выходили на связь с 17 января. Туристическая группа не была зарегистрирована.

Позже стали известны имена пропавших: это 23-летний житель Гомеля Иван Мартынюк и 32-летний минчанин Дмитрий Литвинский. Эльбрус они покоряли не впервые.

«Сын говорил: "Дойдем до максимально возможной точки — и все". Они парни тоже такие, знаете, не безбашенные. И снаряжение у них качественное. Вероятно, испортилась погода, и они просто где-то пережидают непогоду, поэтому и не выходят на связь», — рассказывал раньше отец одного из белорусов Сергей Мартынюк.


Елена Бычкова, Ксения Ельяшевич, TUT.BY
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Метки: Происшествия (11601)

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