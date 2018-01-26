Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе белорусов, среди которых есть гомельчанин. Они живы

— Российские спасатели только что связались с нами. Нашли! Все
хорошо. Спускаются своим ходом, значит, и живы, и здоровы! — слышится
в трубке восторженный голос Сергея Мартынюка. Мужчина ничего не знал
о сыне больше недели.
Информацию TUT.BY подтвердили в поисковом отряде: альпинистов нашли под перевалом Ирик, это внизу восточного склона Эльбруса.
— Парни самостоятельно в сопровождении спасателей уже спускаются
вниз. Способны сами передвигаться, все нормально. Скорее всего, связи
там не было, поэтому они «молчали». Вышли на перевал, видимо, хотели
выйти на связь — рюкзаки оставили внизу. Сначала спасатели именно
рюкзаки и нашли, а потом самих парней.
Напомним, поисковая операция продолжалась два дня. Вчера на поиски отправились восемь человек, сегодня работали 13.
Предполагают, что белорусы вернутся на базу примерно к часу ночи или чуть позже.
— Медленно будут спускаться, им идти еще 18 километров с перевала.
Сейчас к ним навстречу пойдут с горячим чаем и теплыми вещами, —
рассказали в Эльбрусском отряде.
Напомним, 25 января МЧС России сообщило о поиске двух белорусов
на Эльбрусе, которые не выходили на связь с 17 января. Туристическая
группа не была зарегистрирована.
Позже стали известны имена пропавших: это 23-летний житель Гомеля
Иван Мартынюк и 32-летний минчанин Дмитрий Литвинский. Эльбрус они
покоряли не впервые.
«Сын говорил: "Дойдем до максимально возможной точки — и все". Они
парни тоже такие, знаете, не безбашенные. И снаряжение у них
качественное. Вероятно, испортилась погода, и они просто где-то
пережидают непогоду, поэтому и не выходят на связь», — рассказывал
раньше отец одного из белорусов Сергей Мартынюк.
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