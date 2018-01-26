Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе белорусов, среди которых есть гомельчанин. Они живы

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России нашли двух пропавших альпинистов из Беларуси. Об этом TUT.BY сообщили родные парней.





— Российские спасатели только что связались с нами. Нашли! Все хорошо. Спускаются своим ходом, значит, и живы, и здоровы! — слышится в трубке восторженный голос Сергея Мартынюка. Мужчина ничего не знал о сыне больше недели.

Информацию TUT.BY подтвердили в поисковом отряде: альпинистов нашли под перевалом Ирик, это внизу восточного склона Эльбруса.

— Парни самостоятельно в сопровождении спасателей уже спускаются вниз. Способны сами передвигаться, все нормально. Скорее всего, связи там не было, поэтому они «молчали». Вышли на перевал, видимо, хотели выйти на связь — рюкзаки оставили внизу. Сначала спасатели именно рюкзаки и нашли, а потом самих парней.

Напомним, поисковая операция продолжалась два дня. Вчера на поиски отправились восемь человек, сегодня работали 13.

Предполагают, что белорусы вернутся на базу примерно к часу ночи или чуть позже.

— Медленно будут спускаться, им идти еще 18 километров с перевала. Сейчас к ним навстречу пойдут с горячим чаем и теплыми вещами, — рассказали в Эльбрусском отряде.

Напомним, 25 января МЧС России сообщило о поиске двух белорусов на Эльбрусе, которые не выходили на связь с 17 января. Туристическая группа не была зарегистрирована.

Позже стали известны имена пропавших: это 23-летний житель Гомеля Иван Мартынюк и 32-летний минчанин Дмитрий Литвинский. Эльбрус они покоряли не впервые.

«Сын говорил: "Дойдем до максимально возможной точки — и все". Они парни тоже такие, знаете, не безбашенные. И снаряжение у них качественное. Вероятно, испортилась погода, и они просто где-то пережидают непогоду, поэтому и не выходят на связь», — рассказывал раньше отец одного из белорусов Сергей Мартынюк.