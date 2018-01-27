Причиной пожара в «Бефане» послужила свеча, оставленная без присмотра

35 В России аннулировали паспорта двух геев, которым поставили штамп о браке МВД признало недействительными паспорта двух мужчин, которым в Многофункциональном центре госуслуг (МФЦ) подтвердили брак, заключенный в Дании....

26 Местные выборы: оппозиция — в аутсайдерах партийного зачета Партийных кандидатов на местных выборах традиционно немного — и оппозиционные, и провластные партии суммарно выдвинули около 4% от общего числа кандидатов....

73 Международный фестиваль света Gomel Light Fest пройдет в Гомеле Международный фестиваль света Gomel Light Fest пройдет в Гомеле Он будет проходить в третий раз, стартует 9 февраля и продлится до 11 февраля....

123 Предприятия уволили в прошлом году 694 тысячи человек В Беларуси организации продолжают активнее увольнять работников, чем принимать новых сотрудников. Так, в прошлом году предприятия уволили 694,3 тысячи человек, а трудоустроили — на...

146 Поляк сознательно нарушил границу с Беларусью, чтобы сделать селфи Поляк сознательно нарушил границу с Беларусью, чтобы сделать фото на память с белорусским пограничным столбом. Происшествие случилось в Августовском повяте, где 49-летний мужчина н...