Причиной пожара в «Бефане» послужила свеча, оставленная без присмотра

  • 27 января 2018, 09:34
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Причиной пожара в «Бефане» послужила обычная свеча. Об этом корреспонденту телерадиокомпании «Гомель» сообщил первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.

«Благодаря видеонаблюдению установлена причина. Причиной послужила обычная свеча, оставленная без присмотра, которая привела к возгоранию скатерти, стен и потолка», — пояснил специалист.

Напомним, в Гомеле произошел пожар в ресторане «Бефана». Пострадавших нет.


Телерадиокомпания «Гомель»
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