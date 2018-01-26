Фотофакт: как выглядит ресторан «Бефана» изнутри после пожара

  • 26 января 2018, 17:11
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Сегодня ночью на проспекте Ленина, 20 сгорел ресторан «Бефана».

Как ранее сообщалось, огонь повредил мебель и интерьеры в обеденном зале. Общая площадь поврежденного имущества — 50 квадратных метров.

Можно сравнить с тем, как было до происшествия:


Причины пожара устанавливаются.



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