Вечер памяти Владимира Высоцкого прошел в гомельском ОКЦ

Открывается занавес, и перед зрителями предстает эстрадно-симфонический оркестр имени Ю.А. Василевского — начинается концерт «Я люблю и, значит, я живу».

Вечер 25 января был посвящен 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого, поэта с тонким восприятием слова и уникальным поэтическим языком, исполнителя песен, актера. В этот день музыканты вспоминали творческий путь и факты из жизни Высоцкого.

Не обошлось и без юмора. Звучавшую со сцены «Утреннюю гимнастику», пусть даже и вечером, решили активно выполнить самые смелые зрители. Ироничные зарисовки — а таковые тоже имелись в творчестве Владимира Семеновича — запомнились многим, но даже эти рифмованные шутки воспринимались глубже и серьезнее, чем выглядели на первый взгляд.

Артисты постарались исполнить песни Высоцкого так, как это делал он сам — с искренностью, энергетикой, с чувствами. «Время не остановить, не удержать. Но умиленного сединами мы его не увидим никогда. Он остался 42-летним с гитарой наперевес, — звучало со сцены. — Пройдет еще 20 лет, и новое поколение будет отмечать четыре четверти пути, 100-летие со дня рождения. С праздником, Владимир Семенович!».

Полтора часа пролетели на одном дыхании, и на сцену выходят все участники концерта — вечер завершается. Встав, публика громко аплодирует и кричит «Браво!». Занавес начал движение к центру сцены, и зрители покидают зал под известную всем мелодию «Опустела без тебя земля» — очень символично, учитывая, что песни Владимира Высоцкого не теряют актуальности и сегодня.



































































































































