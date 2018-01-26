Безысходность. Гомельчанин оригинально решил проблему нехватки велопарковок — фотофакт

Проблема нехватки велопарковок в городе волнует многих: в отсутствие специального места, велосипед часто бывает не за что закрепить, что повышает риск его кражи.

Очевидно, с подобной ситуацией столкнулся житель Гомеля возле почтового отделения № 27 по проспекту Речицкий в Советском районе Гомеля. Фотографией оригинального решения проблемы с «Сильными новостями» поделился читатель.





Гомельчанин просто закрепил специальным замком свой велосипед на металлоконструкции, на которую летом в этом месте водружают цветочный горшок. Получилось, скажем так, оригинально и броско — велосипед висит в воздухе, привлекая внимание прохожих к городской проблеме.