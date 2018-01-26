Группа Сергея Михалка BRUTTO едет в тур по Беларуси. Запланировано три концерта в Гомельской области

В нашем регионе концерты пройдут в Речице, Мозыре и Гомеле.

Как сообщается в паблике BRUTTO «ВКонтакте», тур начнется 22 марта концертом в Солигорске.

А уже 23 марта команда выступит в Речице. 24.03 последует концерт в Гомеле, а в Мозырь Сергей Михалок приедет как раз на День Воли — 25 марта. Кстати, именно на эту дату приходится 100-летие учреждения Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году.

В честь этого дня часть белорусского общества традиционно отмечает День Воли, считая именно эту дату началом белорусской государственности в современном понимании.



