В Гомеле бесправник устроил гонки с ГАИ, но был задержан

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на водителя «Лада Приора», когда он, отъезжая от ТЦ «Мандарин Плаза», под знаком «Движение направо» повернул почему-то налево.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, сначала нарушителя попытались остановить жезлом, однако в ответ он «дал по газам» и попытался скрыться. Сотрудники ГАИ бросились в погоню, по законам жанра — с мигалкой и звуковой сигнализацией.

«Гонка» продолжалась со стороны пр. Речицкий через Куйбышевский проезд, ул. Б.Хмельницкого и пр. Октября в направлении ул. Жукова. Несмотря на требования остановиться, доносящиеся из громкоговорителя, «Лада Приора» продолжала стремительно двигаться вперед. И только на пересечении проспекта Октября и улицы Жукова, на «красном» сигнале светофора, оказавшись зажатым между стоящими автомобилями и служебной машиной ГАИ, «гонщик», наконец, сдался.

Как выяснилось, нарушителем оказался гражданин 1981 года рождения, ранее никогда не получавший и не имевший прав. С 2008 года он 81 раз привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, а 19 числа в его «копилке» стало на 12 нарушений больше. Что касается автомобиля: на него наложен арест, он доставлен на штраф-стоянку.