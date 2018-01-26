В Гомеле бесправник устроил гонки с ГАИ, но был задержан

Сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на водителя «Лада Приора», когда он, отъезжая от ТЦ «Мандарин Плаза», под знаком «Движение направо» повернул почему-то налево.
Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, сначала нарушителя
попытались остановить жезлом, однако в ответ он «дал по газам» и
попытался скрыться. Сотрудники ГАИ бросились в погоню, по законам жанра —
с мигалкой и звуковой сигнализацией.
«Гонка» продолжалась со стороны пр. Речицкий через Куйбышевский
проезд, ул. Б.Хмельницкого и пр. Октября в направлении ул. Жукова. Несмотря
на требования остановиться, доносящиеся из громкоговорителя, «Лада
Приора» продолжала стремительно двигаться вперед. И только на
пересечении проспекта Октября и улицы Жукова, на «красном» сигнале
светофора, оказавшись зажатым между стоящими автомобилями и служебной
машиной ГАИ, «гонщик», наконец, сдался.
Как выяснилось, нарушителем оказался гражданин 1981 года рождения,
ранее никогда не получавший и не имевший прав. С 2008 года он 81 раз
привлекался к административной ответственности за нарушение Правил
дорожного движения, а 19 числа в его «копилке» стало на 12 нарушений
больше. Что касается автомобиля: на него наложен арест, он доставлен на
штраф-стоянку.
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