В рейтинге топ-15 успешных женщин в белорусском бизнесе оказалась и гомельчанка

  • 26 января 2018, 11:35
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«Ежедневник» составил топ-15 успешных женщин в белорусском бизнесе.

Рэнкинг возглавила совладелец Группы компаний «Содружество» Наталья Луценко, которая когда начинала свое дело в Беларуси, а сейчас вместе с семьей контролирует одного из крупнейших производителей кормов в Европе.

Итак, топ-15 успешных женщин в белорусском бизнесе по итогам 2017 года.

1. Наталья Луценко, совладелец Группы компаний «Содружество»

Гражданка Беларуси Наталья Луценко вместе со своим мужем Александром Луценко владеют 90% долей в Группе компаний «Содружество» — международном холдинге по производству и дистрибуции кормов для животноводства со штаб-квартирой в Люксембурге.

Главные производственные мощности «Содружества» находятся в Калининградской области, но с начала 2010-х годов группа активно инвестирует в Беларусь, где в начале 1990-х стартовал этот бизнес. В 2014 году в Сморгони был запущен в эксплуатацию крупнейший в стране агрологистический терминал, а с 2016 года дочерняя компания холдинга «Белагротерминал» как резидент СЭЗ «Гродноинвест» строит там же маслоперерабатывающий завод.

Российская франшиза журнала Forbes в прошлом году в очередной раз включила Наталью Луценко в топ-10 богатейших россиянок. Она заняла в нем 8-е место, а ее состояние оценено в 400 млн долларов.

Ее супруг занял в списке самых богатых бизнесменов России, составленном Forbes, 131-е место с капиталом 800 млн долларов. У Александра Луценко также есть белорусский паспорт и как один из самых успешных и влиятельных белорусских бизнесмен по версии «Ежедневника» он находится на 6-й строчке.

2.Людмила Антоновская, владелец Группы компаний Polimaster

фото: probusiness.io

Владелец 94% доли в группе «Полимастер» является архитектором по образованию. Возглавить этот бизнес в 2006 году ее заставило трагическое обстоятельство — смерть отца. Людмила Антоновская на протяжении уже почти 13 лет успешно справляется с руководством одним из крупнейших в мире разработчиков и производителей оборудования для радиационного контроля.

В прошлом году «Полимастер», расширяя горизонты применения своих спецсредств, был активен в военно-промышленном направлении. В Минске побывали представители войск химической защиты ОАЭ, «Полимастер» стал одним из 140 экспонентов на минской выставке военно-промышленных достижение MILEX.

Людмила Антоновская в 2017 году стала одним из инициаторов создания Ассоциации «Инновационное приборостроение», в которую вошли «Полимастер» и крупнейшие частные приборостроительные компании Беларуси.

3. Алма Яунцемене, совладелец «Соседей», «Пицца Темпо», «Васильки», «Суши Весла»

фото: probusiness.io

В 2017 году один из шести владельцев торгово-ресторанного холдинга (дистрибутор «Стима», магазины «Соседи», сети «Пицца Темпо», «Васильки» и «Суши Весла») впервые была включена в топ 500 богатейших бизнесменов Литвы. Алма Яунцемене — гражданка Литвы, но, по некоторой информации имеет вид на жительство в Беларуси и проводит здесь достаточно много времени. Литовский журнал TOP оценил ее состояние в 20 млн евро, что соответствует 170-у месту.

4. Светлана Березовская, совладелец «Домашних» и универсама «Центральный»

Светлана Березовская стояла у истоков одного из крупнейших дистрибуторов продуктов питания «НП-Сервис», которым владеет на паритетных началах со своим супругом Иваном Березовским.

С середины 2010-х годов их холдинг, также активно инвестировавший в недвижимость, вышел в новую нишу — открыл сеть магазинов у дома «Домашний», а также выкупил «Универсам «Центральный». Бренд «Центральный» должен был распространиться на некоторые торговые объекты в других городах страны. Но уже в начале 2018 года стало известно, что к владельцам бизнеса предъявили претензии налоговые органы и в их отношении возбуждено дело. Чета Березовских в это время находилась в Лондоне.

5. Светлана Сипарова, совладелец Группы компаний Mark Formelle

фото: probusiness.io

Mark Formelle, которым она владеет на равных с супругом Андреем Сериковым, в прошлом году стал поставщиком новостей для fashion-мира постсоветского пространства.

За рекламу со шьющими белье мужчинами компанию обвинили в сексизме. Mark Formelle нанял нового креативного директора, итальянца Лучано Паризи, который создает для нее коллекцию в стиле унисекс.

Андрей Сериков в прошлом году вошел в обновленный Совет по развитию предпринимательства.

6. Ксения Шуравко, совладелец Onliner.by

фото: citidog.by

Онлайн-агрегатор Onliner.by, в котором после развода Ксении Шуравко отошла контрольная доля, входит в топ-10 самых посещаемых интернет-ресурсов Байнета.

Владелица бизнеса, которая живет на две страны (Беларусь и Великобританию), продолжает успешно монетизировать эту популярность ресурса.

7. Елена Шигалова, владелец контрольного пакета Торгового дома «Ждановичи»

После смерти своего супруга в 2014 году она унаследовала контрольный пакет (67,55%) в крупнейшем в стране торговом комплексе — «Торговый дом «Ждановичи».

Бизнесом управляют ее дети, которые в последние годы занимаются реорганизацией компании.

8.Татьяна Кольцова, совладелец строительных гипермаркетов Mile

В 2017 году компания «Астомстрой», контролируемая Татьяной Кольцовой и ее семьей, открыла крупнейший строительный гипермаркет Mile в своей сети. Он расположился в микрорайоне Каменная Горка. Это — четвертый объект в Минске, еще один работает в Бресте.

С 1 января 2018 года из-за реконструкции «Аквабела» прекратил работу «Новоселкин» на Логойском тракте — первый строительный гипермаркет, с которого начинался бизнес семьи Кольцовых. Владелец бизнеса планирует открыть через дорогу новый Mile.

9. Светлана Помалейко, совладелец Группы компаний «Каштан»

Светлана Помалейко с супругом и сыном владеет одним из крупнейших на постсоветском пространстве производителей пластиковой упаковки — Группой компаний «Каштан». Мощности находятся в Гомеле, а дистрибуционные структуры в СНГ — от Минска до Омска.

Ее сын Кирилл — известный в Гомеле ресторатор. Ему принадлежит Burger Loft. В прошлом году Кирилл Помалейко оказался в центре внимания в связи с заказом логотипа для нового проекта (сети бургерных фуд-траков «Джон Федор») у известной студии Артемия Лебедева. Проект москвича, мягко говоря, бизнесмену не пришелся по вкусу.

10. Вера Решетина, совладелец CactusSoft

фото: facebook.com

В 2006 году она создала и возглавила IT-компанию CactusSoft, головной офис которой находится в бельгийском Генте, а центр разработки программного обеспечения в Минске.

CactusSoft входит в Парк высоких технологий, среди ее клиентов — заказчики из Европы и США.

Партнером Веры Решетиной по бизнесу является ее супруг Андрей.

11. Ирина Кенгерли, совладелец сети «Зеленая аптека»

Семейный оптово-розничный бизнес по торговле БАДами, созданный ею в начале 1990-х годов, насчитывает свыше 100 аптек. Они работают под брендом «Зеленая аптека», большинство торговых точек (свыше 60) расположено в Минске.

Управляет бизнесом ее дочь Ругия.

12. Татьяна Крепчук, совладелец «Тойота Центр Минск»

Прошлый год оказался не очень успешным для совладелицы известного автодилера.

Бренд Toyota при существенном росте рынка потерял в десятке самых продающихся новых автомобилей несколько позиций и занял девятое место. В 2017 году было реализовано 820 единиц, в 2016 году этот показатель был 1261 автомобиль.

13. Мария Прокопович, владелец миноритарной доли в Торговом доме «Ждановичи»

Ей принадлежат остальная 32,45% доля в крупнейшем в стране торговом комплексе — «Торговый дом «Ждановичи».

Актив достался Марии Прокопович после смерти одного из сооснователей этого бизнеса Михаила Прокоповича. Бизнесмен ушел из жизни в конце 2016 года.

14. Елена Скрипель, совладелец сети Helen & Valery

фото: sportedu.by

В последние году руководить бизнесом — сетью магазинов беспошлинной торговли — ей приходится в постоянно меняющихся условиях.

Сначала в этот сегмент вошли Президентский спортивный клуб с «Белтаможсервисом» («МаркетЛига»), а в 2016 году сменился собственник одной из крупнейших сетей магазинов duty free «Беламаркет Дьюти Фри». Украинский бизнесмен с белорусским паспортом Артур Гранц выкупил в операторе долю россиянина Александра Потемкина.

15. Татьяна Санчук, владелец Издательского дома «Толока»

Несмотря на повальную интернетизацию СМИ, печатная продукция издательского холдинга Татьяны Санчук востребована на рынке. И не только Беларуси, где успешно продаются разнообразные журналы для домохозяек, но и в России, Украине, странах Балтии.


Ежедневник
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