Погода в Гомеле на выходные: снегопад и небольшой мороз

Экстремальных температур не прогнозируется. В воскресенье возможен снегопад.

В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до −9°С, но уже днем потеплеет до −3°С. К вечеру синоптики прогнозируют снегопад. Ветер будет южным, местами порывы могут достигать 12 м/с.

В воскресенье незначительно потеплеет — вечером вероятна даже плюсовая температура. Небо будет пасмурным, к вечеру ожидается снегопад.