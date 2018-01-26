Погода в Гомеле на выходные: снегопад и небольшой мороз

  • 26 января 2018, 10:20
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Экстремальных температур не прогнозируется. В воскресенье возможен снегопад.

В ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до −9°С, но уже днем потеплеет до −3°С. К вечеру синоптики прогнозируют снегопад. Ветер будет южным, местами порывы могут достигать 12 м/с.

В воскресенье незначительно потеплеет — вечером вероятна даже плюсовая температура. Небо будет пасмурным, к вечеру ожидается снегопад.


gomel.today
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Места: Гомель (21388)

Метки: Погода (1740)

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