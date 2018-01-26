«Это точно не фотошоп»: гомельчанин утверждает, что зафиксировал НЛО на фотокамеру

Решив запечатлеть закат с балкона своей квартиры на 15-м этаже, гомельчанин Андрей Феоктистов зафиксировал объект, напоминающий по своей конфигурации НЛО.

— Я фотографировал в режиме семи кадров в секунду и на третьем снимке неожиданно обнаружил необычное изображение, — рассказывает фотолюбитель. — Объектив камеры был направлен из квартиры дома по улице Каменщикова, 46, в направлении многоэтажки на пересечении улиц Советской и Малайчука. По всей видимости, полёт летающей тарелки был зафиксирован над Волотовским озером.

Если камера запечатлела изображение только на третьем кадре из семи в секунду, то возникает вопрос о невероятной скорости неопознанного летающего объекта. За разъяснением мы обратились к астроному Владимиру Ларионову:

— Подобных изображений в интернете сотни, если не тысячи. Фиксирование похожих летающих тарелок продолжается больше полувека и до сих пор никто не предоставил ни одного доказательства, что эти объекты являются кораблями инопланетян, — замечает астроном.





— Судя по внешнему виду, однозначно дать ответ, что это такое — нельзя. Возможно, один из бликов оптики, связанный с заходом Солнца. Если же предположить, что это действительно НЛО, то он сравнительно небольшого размера и запечатлён на высоте 10-15 метров над землёй. То, что объект появился только на третьем кадре, может говорить только о его невероятной скорости, при которой не может быть такого чёткого изображения. На снимке должен был остаться какой-то прочерченный след. А здесь мы видим чёткий объект, которой я бы назвал не тарелкой, а скорее, сковородой или кастрюлей с крышкой, — заключает, не изменяя своему скептическому настроению, Владимир Ларионов.

Менее однозначно настроен профессиональный фотограф Вячеслав Суходольский, неоднократно выступавший на судебных заседаниях в качестве эксперта:

— Это точно не фотошоп, так как при увеличении кадра видно, что структура снимка однородная. Не похоже изображение и на световой эффект от захода Солнца. По законам преломления лучей отблеск должен быть в противоположной от объекта части снимка. Сказать же однозначно, что зафиксировал фотограф, я не могу.

Для того чтобы лучше рассмотреть снимок, один из корреспондентов «Гомельских ведомостей» также увеличил фотографию и добавил резкости. При приближении можно заметить, что объект напоминает летательный аппарат из кинофильма начала 90-х «Полёт навигатора». Можно даже рассмотреть два места для гуманоидов. Но это всего лишь предположения.