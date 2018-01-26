Гомельчанин выбросил с балкона тещу, его приговорили к 6 годам колонии

Женщина получила закрытые переломы шейного и грудного позвонков, при падении потеряла сознание. Последствия могли бы быть значительно серьезнее, не окажись квартира на первом этаже.

Теща возмутилась, что пьяный зять проник в квартиру через открытый балкон. Им он воспользовался после того, как его не впустили к «любимой» жене через дверь.

В материалах дела фигурирует, что жену он частенько бил. Знакомые нередко встречали ее в солнцезащитных очках. Есть даже эпизод, когда насильник нанес женщине электрокабелем 10 ударов. Супруга и ее мать пытались отвадить 29-летнего зятя, который в момент совершения преступления имел непогашенную судимость и нигде не работал. Но он все приходил и приходил, пока по его вине не случилось серьезное несчастье.

На судебном процессе обвиняемый признал свою вину лишь частично, мол, семейка, которая его обвиняет, далеко не «пушистая», мама с дочкой сами попивают, а жена еще и легкомысленная, склонна к изменам.

Тем не менее, суд признал его вину доказанной и в отношении тещи, и жены, которую, как говорилось, систематически избивал.

— В качестве наказания ему определено 6 лет колонии и штраф в 50 базовых величин, — рассказал помощник прокурора Гомеля Андрей Гонарт.