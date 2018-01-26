Фотофакт: ночью на проспекте Ленина горел ресторан «Бефана» - видео (обновлено)

  • 26 января 2018, 09:17
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Судя по снимкам, заведение общепита загорелось около двух часов ночи.

Наши читатели сообщают, что на месте происшествия работало несколько пожарных расчетов. 

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Как сообщает наш источник, в 1:40 в ресторане сработал пожарный извещатель. Возгорание возникло в обеденном зале. Пожар повредил мебель на площади около 40 квадратных метров. Пострадавших нет. Эвакуация жильцов с верхних этажей не проводилась.  Причина пожара устанавливается.





Фото — Гомельское ОУМЧС:





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