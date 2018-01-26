Фотофакт: ночью на проспекте Ленина горел ресторан «Бефана» - видео (обновлено)
- 26 января 2018, 09:17
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Места: Гомель (21388)
Метки: Происшествия (11596), Главное (5626)
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