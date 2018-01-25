На гомельском «блошином рынке» отыскался раритетный тульский самовар

Корреспондент «Знаменки» отыскала на блошином рынке в Гомеле антикварный тульский самовар
Это в 1990-е годы блошиных рынков было хоть отбавляй. Сейчас же в Гомеле рынок бывших в употреблении товаров один, неподалеку от автовокзала.
В выходной день продавцов много. Больше всего площадей занимает одежда: тут и потрепанная норковая шуба, и комбинация советского производства.
Проходим дальше. Возле некоторых «лотков» возникает ощущение, будто сюда принесли все, что поленились дотащить до мусорки. Части пластиковых коробок, грязные розетки, даже использованная одноразовая посуда вперемешку с пультами, старыми игрушками и обрывками проводов. Хотя свой покупатель, говорят, найдется на каждый товар. Даже на коллекцию бонстиков.
— Всего десять рублей, а ребенок будет в восторге, — уговаривает сделать покупку дама средних лет.
«Свой товар» я нашла на соседнем ряду. Интеллигентная старушка по рублю продавала пластинки в потрепанных конвертах. Теперь я гордый обладатель сборника французских саундтреков и альбома Софии Ротару. Будет повод заняться ремонтом старого проигрывателя.
У старьевщиков нашлись раритетные приемники, горы фотоаппаратов «Зенит», музыкальная техника родом из СССР. Самые богатые запасы у перекупов. Часть вещей добыта у деревенских старушек, сохранивших военные трофеи: короб от немецкого противогаза, советская каска, ремни. Продавец, назвавшийся Владимиром, предложил россыпь ржавых угольных утюгов по 20 — 30 рублей, такие в последний раз я видела в школьном музее. Привычные подстаканники из поездов можно купить за пятерку, а вот пышное послевоенное резное облачение с надписью «Москва» — за десять рублей.
Мое внимание приковали угольные самовары.
— Я их собираю, у меня штук 60, иногда продаю излишки, — похвастался Владимир.
Советские продавец оценил скромно, а жемчужиной торговой точки стал образец работы тульских мастеров за сто долларов в эквиваленте. Произведен он был в 1898 году. Коллекционер Сергей Путилин, чьи самовары сейчас выставляются в картинной галерее Ващенко в Гомеле, назвал экземпляр рядовым, но заслуживающим внимания:
— Такой можно считать исторической ценностью. Его сделали на фабрике Василия Баташева. Баташевы — одни из лучших тульских ремесленников, лидеры самоварного производства. Если он в рабочем состоянии — целы труба, колосники, зольник, — то красная цена ему около 200 долларов в эквиваленте.
В Эрмитаже, конечно, этот экспонат выставлять не станут, а вот местным музеям можно было бы и подарить. Правда, на мое предложение любитель старины и материальных благ Владимир лишь усмехнулся:
— Кто же за бесплатно отдаст?
На блошином рынке шедевры предлагают и покупатели. Отиравшийся рядом незнакомец вдруг из-под полы предложил довоенный немецкий фотоаппарат, доставшийся его приятелю от отца. Трофей за 150 рублей.
Самое обсуждаемое
«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле
Затеяв строительство АЭС, Беларусь влетела по-крупному
В Беларуси могут ввести налог на полиэтиленовые пакеты
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
Минчанин должен заплатить 200 рублей «коммуналки» за трехкомнатную квартиру
«И порция витаминов в виде яблочка». Гомельский блогер провел эксперимент и утверждает, что «выжил за бюджет прожиточного минимума»
В Гомельской области утвердили новые тарифы на коммуналку