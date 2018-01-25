На гомельском «блошином рынке» отыскался раритетный тульский самовар

Корреспондент «Знаменки» отыскала на блошином рынке в Гомеле антикварный тульский самовар

Это в 1990-е годы блошиных рынков было хоть отбавляй. Сейчас же в Гомеле рынок бывших в употреблении товаров один, неподалеку от автовокзала.





В выходной день продавцов много. Больше всего площадей занимает одежда: тут и потрепанная норковая шуба, и комбинация советского производства.

Проходим дальше. Возле некоторых «лотков» возникает ощущение, будто сюда принесли все, что поленились дотащить до мусорки. Части пластиковых коробок, грязные розетки, даже использованная одноразовая посуда вперемешку с пультами, старыми игрушками и обрывками проводов. Хотя свой покупатель, говорят, найдется на каждый товар. Даже на коллекцию бонстиков.





— Всего десять рублей, а ребенок будет в восторге, — уговаривает сделать покупку дама средних лет.

«Свой товар» я нашла на соседнем ряду. Интеллигентная старушка по рублю продавала пластинки в потрепанных конвертах. Теперь я гордый обладатель сборника французских саундтреков и альбома Софии Ротару. Будет повод заняться ремонтом старого проигрывателя.





У старьевщиков нашлись раритетные приемники, горы фотоаппаратов «Зенит», музыкальная техника родом из СССР. Самые богатые запасы у перекупов. Часть вещей добыта у деревенских старушек, сохранивших военные трофеи: короб от немецкого противогаза, советская каска, ремни. Продавец, назвавшийся Владимиром, предложил россыпь ржавых угольных утюгов по 20 — 30 рублей, такие в последний раз я видела в школьном музее. Привычные подстаканники из поездов можно купить за пятерку, а вот пышное послевоенное резное облачение с надписью «Москва» — за десять рублей.

Мое внимание приковали угольные самовары.

— Я их собираю, у меня штук 60, иногда продаю излишки, — похвастался Владимир.





Советские продавец оценил скромно, а жемчужиной торговой точки стал образец работы тульских мастеров за сто долларов в эквиваленте. Произведен он был в 1898 году. Коллекционер Сергей Путилин, чьи самовары сейчас выставляются в картинной галерее Ващенко в Гомеле, назвал экземпляр рядовым, но заслуживающим внимания:

— Такой можно считать исторической ценностью. Его сделали на фабрике Василия Баташева. Баташевы — одни из лучших тульских ремесленников, лидеры самоварного производства. Если он в рабочем состоянии — целы труба, колосники, зольник, — то красная цена ему около 200 долларов в эквиваленте.







В Эрмитаже, конечно, этот экспонат выставлять не станут, а вот местным музеям можно было бы и подарить. Правда, на мое предложение любитель старины и материальных благ Владимир лишь усмехнулся:

— Кто же за бесплатно отдаст?







На блошином рынке шедевры предлагают и покупатели. Отиравшийся рядом незнакомец вдруг из-под полы предложил довоенный немецкий фотоаппарат, доставшийся его приятелю от отца. Трофей за 150 рублей.



