Соблюдайте правила. ГАИ массированно отработает трассу «Граница РФ — Гомель — Кобрин»

Наряды ДПС ГАИ будут выставлены в местах, имеющих «повышенную вероятность» совершения дорожно-транспортных происшествий, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Массированная отработка автодороги М-10 «граница РФ — Гомель — Кобрин» будет проводиться сотрудниками ГАИ с 26 по 28 января в Добрушском, Гомельском, Речицком, Калинковичском, Петриковском и Житковичском районах Гомельской области.

Сообщается также, что будет использоваться как гласный, так и негласный и смешанный контроль за выполнением водителями правил дорожного движения.