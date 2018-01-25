Гомельчанин вместе с другом пропал на Эльбрусе. Родители: «Надеемся, пережидают непогоду»

Стали известны личности пропавших на Эльбрусе альпинистов. Это 23-летний житель Гомеля Иван Мартынюк и 32-летний минчанин Дмитрий Литвинский. Мы связались с родственниками парней и узнали подробности их опасного путешествия.

Сергей Мартынюк с самого утра не находит места. О том, что сын пропал, мужчина узнал из утренней заметки на TUT.BY.

— Последний раз мы связывались с Иваном 18 января по вайберу. Он предупредил, что сейчас они будут подниматься, поэтому ближайшие дней пять не будет связи. Я поэтому не волновался и ждал, а сегодня вот эта новость, — рассказывает Сергей.

Первой тревогу забила мать второго альпиниста — Дмитрия Литвинского. Она позвонила в МЧС Кабардино-Балкарии. Женщина знала маршрут, по которому пошли ребята, и сориентировала спасателей. Они уже приступили к поискам белорусских альпинистов.





Известно, что 14 января парни отправились из Минска в Москву. Оттуда — на самолете в Минводы, а 15 января были у подножия Эльбруса, который, кстати, покоряли уже не раз.

— Иван занимается альпинизмом уже несколько лет. Четыре раза был на Эльбрусе. На этот раз у них не было цели покорить вершину — все-таки зима, снег, наледь. Сын говорил: «Дойдем до максимально возможной точки — и все». Они парни тоже такие, знаете, не безбашенные. И снаряжение у них качественное. Вероятно, испортилась погода и они просто где-то пережидают непогоду, поэтому и не выходят на связь, — надеется Сергей Мартынюк.





В 14.00 оперативный дежурный ЧС России по КБР сказал отцу, что новых данных о ребятах нет. Поиски продолжаются, их осложняет плохая погода.

«Ребята-спасатели работают, но это все пешком. Там далекий доступ — километров 19 только до примерной точки, откуда [белорусы] выходили на связь. Снегоходы почти бесполезны: слишком обрывистое ущелье в начале маршрута. Маршрут вообще летний, а зимой идти там тяжело. Он проходит по восточной части Эльбруса, теперь туда ходят редко — зимой другая категория сложности», — рассказали TUT.BY в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Вертолет пока не может подняться из-за снегопада. Спасатели будут работать дотемна.





Напомним, сообщение о том, что группа из двух человек не выходит на связь с 17 января, поступило спасателям сегодня утром. В МЧС уточнили, что туристическая группа не зарегистрирована.

«В 10.00 на поисково-спасательные работы на восточной стороне горы Эльбрус выдвинулась группа спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве 8 человек личного состава и 1 единицы техники», — рассказали в МЧС.