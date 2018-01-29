Уже совсем скоро, в марте 2018 года открытие ПЕРВОГО ЦЕНТРА МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА в Гомеле

ТЦ Карусель в г. Гомель — ПЕРВЫЙ и САМЫЙ КРУПНЫЙ ЦЕНТР МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРА В ГОМЕЛЕ И ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. Это будет флагманский торговый центр мебели для данного региона.

Современное здание (11 000 кв.м) на одной из центральных улиц Гомеля (ул. Советская, 149).

Концентрация в одном месте лучших производителей и продавцов мебели, товаров для дома и интерьера. Более 65 магазинов мебели и интерьера в одном месте.

Масштаб выбора и экономия времени. Теперь не будет надобности ехать за мебелью в Минск или Россию. Лучшие отечественные производители со своими фирменными магазинами, где можно найти самые последние новинки, поучаствовать в акциях, программах лояльностях, получить рассрочку — совсем скоро распахнут свои двери для жителей г. Гомеля и его гостей. В Торговом центре Карусель будут представлены многие фабрики России, Украины, Польши, Сербии, стран Европы и Балтии. Некоторые производители будут впервые представлены в данном регионе. Большой выбор посуды, текстиля, предметов интерьера, обоев, светильников и много других полезных вещей для дома Вы уже в марте можете приобрести в ТЦ Мебели и интерьера Карусель по адресу ул. Советская, 149.

В нашем торговом центре в комфортной обстановке Вы сможете всей семьей подобрать мебель предметы интерьера, которые сделают Ваш дом уютным и современным. Вместительная парковка и удобная транспортная развязка. Услуги доставки, сборки, кредитования, обменный пункт. Удобство и комфорт в совершении покупок всей семьей: игровые детские зоны, кафе. А также новая бесконтактная автомойка, которая позволит не только сэкономить семейный бюджет, но и время.

Программы лояльности для покупателей, праздники для жителей и гостей города, социально- активные мероприятия- это всего лишь малая часть того, что Центр мебели и интерьера Карусель принесет со своим открытием в г. Гомель.

МАРТ 2018 г — торжественное открытие!

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Инвестор проекта — Группа INPROMA, которая профессионально занимается инвестициями в коммерческую недвижимость.





Проект разработан и находится в управлении группы компании ASCOM.





Cправка:

Группа компаний Ascom- управление коммерческой недвижимостью «под ключ»:

Ascom partners — сопровождение строительства " с нуля".

Ascom City — разработка концепции, продвижение и доверительное управление коммерческой недвижимостью.

Ascom Realt — полный спектр риэлтерских услуг в области коммерческой недвижимости.

Мы помогаем строить успешный бизнес, команда группы компаний ASCOM.

По вопросам аренды можно обратиться:

(vel, МТС, Life) 762-72-72

arenda@ascom.by

https://vk.com/karusel_tc

https://www.instagram.com/tc.karusel/