Жительница Липецка купила «волшебный творог» от гомельского производителя со сроком хранения до 31 февраля — фотофакт

Жительница Липецка купила творог с необычнам сроком годности. На пачке производитель указал, что продукт годен до 31 февраля. Об этом Маргарита Алферова написала в сообществе в ВК. Творог произвели в городе Гомель, Республика Беларусь.

«Сегодня купила в любимом магазине творог со сроком годности до... 31 февраля», — пишет липчанка.

Пользователи соцсетей с юмором комментируют эту ситуацию. «Производители, видать, живут в другом временном континууме», — предполагает Василий Резанов.

Юлия оправдывает производителя: «Ну так произведено в Беларуси, там, может быть, календарь другой».

«В чем удивительного? Это с добавлением пальмового жира, и можно долго хранится! Там явно не из молока, а из пахты со пальмового жира, все просто! В супермаркете как обычно продают не съедобные», считает Алексей.



