«Вышла на балкон и выпала». СК завершил расследование дела девочки, выпавшей с 14 этажа на Мазурова 8 мая

Следственным управлением УСК по Гомельской области вынесено постановление о прекращении производства предварительного расследования по уголовному делу о гибели 6-летней девочки при падении с 14-го этажа.

Напомним, 8 мая 2017 года около 22.00 возле многоэтажного дома по улице Мазурова была обнаружена малолетняя девочка без признаков жизни, официальный представитель управления Следственного комитета по Гомельской области Мария Кривоногова.

Следственным комитетом установлено, что ребенок воспитывался только отцом, так как мать умерла в 2013 году из-за болезни. Иногда в воспитании помогала бабушка, проживающая в соседнем государстве, а также его близкая подруга.

В тот роковой день девочка находилась в квартире с отцом. Когда мужчина заснул, дочь вышла на балкон и выпала. В рамках уголовного дела допрошены родственники, соседи, коллеги отца девочки, работники детского дошкольного учреждения, которое она посещала, и другие. Также была проведена судебно-медицинская и комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертизы ребенка. На основании собранных данных следствие пришло к выводу, что причинно-следственной связи между гибелью девочки и действиями ее отца нет.