«И порция витаминов в виде яблочка». Гомельский блогер провел эксперимент и утверждает, что «выжил за бюджет прожиточного минимума»
- 25 января 2018, 10:41
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