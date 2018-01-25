«И порция витаминов в виде яблочка». Гомельский блогер провел эксперимент и утверждает, что «выжил за бюджет прожиточного минимума»

  • 25 января 2018, 10:41
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Видеоблогер Артем Шапоров взял сумму в 218 рублей, разделил ее на 30 календарных дней, получил результат в 7 рублей 26 копеек и задался целью выжить, тратя в день именно столько.

Результаты своего эксперимента он показал на канале «Общество Гомель».

В ролике, правда, нету хроники жизни за 3,5 евро в течение 30 дней, показан лишь один день существования человека на эту сумму. Однако картинка получается весьма наглядной. Даже несмотря на то, что «Бюджет прожиточного минимума» в Беларуси — чисто статистическая величина.


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