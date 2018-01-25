По мосту ехать нельзя: в Гомеле оштрафовали 30 водителей

Многие водители игнорируют новую схему проезда по областному центру, которая была введена в конце декабря.

После признания аварийным моста через Сож на трассе М8 в целях безопасности по нему ограничили движение грузового транспорта, сообщили Sputnik в управлении ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

На подходах к мосту и возле него разместили предупреждения для водителей и схему движения по городу. Транспортным средствам, полная масса которых превышает пять тонн, следует двигаться по Речицкому проспекту, улице Студенческой, проспекту Октября и улице Хмельницкого на новобелицкий мост.

«Ограничения введены с 30 декабря прошлого года. Выполнение требований транзитного проезда через Гомель регулярно контролируют сотрудники батальона ДПС ГАИ. За это время к административной ответственности за невыполнение требований дорожных знаков привлечены 30 водителей большегрузов», — озвучила цифру официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Мост связывает объездную дорогу, которая ведет в областной центр — это участок республиканской трассы M8 (Граница России — Витебск — Гомель — Граница Украины). Экспертиза показала: из-за коррозии в одном из блоков моста пришла в негодность арматура. Теперь машины массой более пяти тонн следуют через город, объездной путь занимает около восьми километров.