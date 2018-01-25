В Гомеле предлагают остановить убийство бродячих животных в первый день после отлова

На сайте petitions.by появилась петиция, в которой требуют запретить убийство животных, попавших в отлов, в первые 12 часов после поимки.

Текст петиции сообщает, что Гомель — единственный областной центр в Беларуси, в котором практикуется убийство пойманных собак и кошек электрическим током в первые 12 часов после отлова.

«Из 3 500 отловленных в год животных удается спастись лишь единицам. Остальных ждет жестокая смерть от электрического тока. Этот способ эвтаназии давно не применяется в мире как жестокий, опасный и крайне затратный. Фотографировать собак сотрудники отлова запрещают, переустройство в семьи животных затруднительно. На сайте предприятия "Спецкоммунтранс" нет никакой информации об отловленных животных, чтобы старые хозяева или новые могли их забрать», — информируют зоозащитники.

По мнению авторов петиции, такой способ не только крайне негуманный, но и существенно увеличивает расход бюджетных средств на эвтаназию и утилизацию трупов животных. А главное — сводит к нулю все попытки хозяев найти пропавших животных. Ведь через час-два после отлова питомцы уже мертвы.

Зоозащитники считают, что сохранение жизни животным в течение пяти суток, информирование волонтерских организаций, фелинологических клубов и клубов собаководства позволило сохранить жизнь большому количеству животных. Одним бы помогли найти новые семьи, а другим — вернуться к прежним хозяевам.

Основные пункты петиции:

Обязать предприятие «Спецкоммунтранс», осуществляющее отлов в Гомеле, содержать всех животных 5 суток. Обеспечить беспрепятственный доступ членов зоозащитных организаций для фотографирования и размещения информации об отловленных животных. Во исполнение статьи 24 «Положения о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных в Республике Беларусь» обязать предприятие «Спецкоммунтранс» размещать информацию об отловленных животных на сайте предприятия. Производить эвтаназию животных с помощью инъекционных препаратов, обеспечивающих гуманную эвтаназию.

Подписать важную петицию можно здесь.