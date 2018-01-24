«А после наступает мрак...». Рассказ гомельчанина, который осознал свою зависимость от наркотиков

В редакцию «Сильных новостей» поступило анонимное письмо от мужчины, назовем его Николай, который пытается разобраться в себе, и заодно понять, что привело его к употреблению наркотиков.

Это монолог не о «законченных» наркоманах, которые умирают в подвалах от передозировки. И даже не про легкодоступный спайс, который может купить каждый школьник. Николай — тусовщик. Спустя несколько лет он осознал, что постоянное состояние праздника и его верный спутник — наркотики, полностью заполнили его жизнь. Он написал письмо о себе, своем окружении, вечеринках и наркодилерах, чтобы показать, что не обязательно выглядеть как бездомный, чтобы оказаться на дне. Пусть и это «дно» все воспринимают по-разному.





Усаживайтесь поудобнее. Мы решили, что эта тема стоит того, чтобы ее обсудить.

«Я вырос и родился в Гомеле. Возможно, со многими из вас я знаком ввиду своей профессиональной деятельности. Я не молод, но знаю, что такое «хайп», «кавайно», и даже могу отличить модели Айфона. Я всегда хорошо выгляжу, широко улыбаюсь, и социально активен, иногда даже слишком. «Какой приятный мужчина. Такой хороший человек!», — часто слышу в свою сторону. В ответ всегда говорю: «Ну, вы же меня совсем не знаете!», — и это чистая правда. Я как оборотень. Годами умело скрываю себя настоящего. Вы никогда не узнаете, что частью моей жизни стали наркотики. Нет, я не из тех, кто тайно от супруги курит марихуану в машине. И нет, я не из тех, кто варит в ложке винт, сделанный по липовому рецепту. Я зависим от чувства счастья. Больше четырех лет мои спутники жизни — экстази и амфетамин.

Мой первый «кайф» был в 20 лет в одном известном в Гомеле клубе. Я пришел на ночную вечеринку. В машине друзей предложили сделать мою ночь ярче и веселее. Я не отказался. Резкий запах наркотиков, будто это молотый аспирин, сильно обжигал слизистую носа. Буквально через десять минут был «приход» — меня всего трясло, зрачки стали размером с монету. Я помню каждую секунду той ночи. Эйфория, которая длилась около восьми часов, прошла только под утро. После той ночи мой организм приходил в себя неделю.

Говорят, что от некоторых наркотиков зависимость появляется с первого раза. Я подсел на ощущение счастья. Я никогда не называл себя наркоманом, несмотря на то, что каждый раз после таких ночных забегов, когда в меня попадает несколько видов наркотиков, я отходил неделями. Насколько сильно я испытывал эйфорию, так же сильно я страдал после вечеринок. И каждый раз я обещаю себе, что это будет последний.

Я не оправдываюсь. Я называю вещи своими именами. Хочу, чтобы вы знали — минимум 50% вашего окружения употребляет наркотики. Конечно же, вы сейчас не согласитесь со мной. Но кто найдет в себе смелость в этом признаться? Вы читали новости? Видели, какие сроки дают?

Но глупо считать, что в Гомеле если и есть наркотики, то их либо сложно достать, либо есть что-то очень банальное. В Гомеле есть все!

Самое смешное, что именно «тусовщики» не осознают, что это зависимость. Ведь в нашем городе не так часто что-то проходит. Но когда есть повод, никто его не упустит. И я тоже. И это лучшее оправдание для самого себя — я же не наркоман, ведь я употребляю только по праздникам. Но тусоваться без кайфа я не буду. Рейвы, вечеринки, фестивали, тусовки, движи — ко всему этому обязательно нужно добавить либо таблетки, либо порошок.





Особый сорт «удовольствия», это то, как в наших заведениях употребляют наркоту. Внимательно присмотритесь в очередь в туалет. Может, вы ничего не заподозрите, но я вижу «своих» за версту. Зашел, сделал вид, что, конечно же, ты пришел сюда по нужде. Мобильный телефон, карточка, купюра. Вытер нос, стряхнул крошки с держателя для туалетной бумаги, вышел, помыл руки. А еще обратите внимание, кто остается до конца всех вечеринок и танцует так, будто спал неделю перед тусовкой, чтобы оторваться на танцполе на полную катушку. Ответ очевиден.

В моем окружении почти не осталось тех, кто бы ни пробовал наркотики. Вы бы видели, как куражатся примерные жены и мужья, когда у них появляется возможность выйти за рамки приличия.

А после наступает мрак. Апатия, депрессия, перестает работать желудок, постоянная тошнота, рвота, порой отключается зрение. Невозможно сфокусировать глаза, сконцентрироваться на работе. Ты скорее мертв, чем жив. Организм восстанавливается из пепла. С каждым разом все тяжелей и тяжелей. Добавим к этому коктейлю параноидальные и суицидальные мысли. Настроение меняется каждые три минуты. Как же мне жаль тех, кто рядом со мной в эти минуты.

Несколько раз в жизни у меня был передоз. В этом страшно признаваться даже самому себе. После — забываешь, будто бы и не было ничего. Ведь куда проще живется, когда ты не думаешь о том, что «дно» было так близко.

Страшно. Стыдно. Обидно. И за себя, и за родных. Каждый раз, садясь за руль после вечеринок, думаю о том, что если попаду в ДТП по дороге домой, у меня обязательно возьмут анализ мочи и крови. Мне все равно, что подумают люди. Не смогу смотреть матери в глаза. Это все, что останавливает меня, чтобы не получить ПМЖ где-то за плинтусом социальных стандартов».





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