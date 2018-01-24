10 фото, которые заставят вас полюбить снежный Гомель

889 Сайт «Хартии-97» внесен в список ограниченного доступа Популярный информационный сайт «Хартия-97» в Беларуси внесен в список ограниченного доступа.

324 После отмены проката «Смерти Сталина» в России в Беларуси задумались запретить фильм. В Минске прекратили продажу билетов В Минске прекращена продажа билетов на французско-британскую комедию «Смерть Сталина». Такое решение приняло Министерство культуры, сообщили Еврорадио в кинотеатрах Velcom Cinema в ...

3680 «А после наступает мрак...». Рассказ гомельчанина, который осознал свою зависимость от наркотиков В редакцию «Сильных новостей» поступило анонимное письмо от мужчины, назовем его Николай, который пытается разобраться в себе, и заодно понять, что привело его к употреблению ...

886 Производителей детского порно научились опознавать по рукам На видеозаписях и фотографиях со сценами сексуального насилия над детьми лица преступников практически всегда остаются за кадром. До сих пор это затрудняло работу полиции в&nb...

984 45 летний иностранец с применением насилия требовал у белорусской пенсионерки в ее же собственной квартире 100 рублей Мужчина не довел преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.