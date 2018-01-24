10 фото, которые заставят вас полюбить снежный Гомель

  • 24 января 2018, 18:26
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«Сильные новости» сделали инстаграм-подборку, которая заставит вас полюбить фотографии заснеженного Гомеля в соцсетях

Многих в интернете раздражают люди, которые сообщают очевидные вещи. Например, спешат поделиться с подписчиками изображениями погоды за окном. Gomel.today заглянули в инстаграм-аккаунты гомельчан и выбрали 10 снимков любимого города, укрытого снегом, которые претендуют на оригинальность и художественный замысел.



Морозько Иван, gomel.today
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Места: Гомель (21374)

Метки: Общество (28727), Главное (5620)

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