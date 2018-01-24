В Беларуси и РФ ищут пропавшего мальчика из Гомеля: он может стоять у храмов

16-летний Руслан Шугов из Гомеля ушел из дома еще летом прошлого года.

Правоохранители и волонтеры продолжают поиски 16-летнего ребенка из Гомеля. Руслан Шугов ушел из дома еще 16 июля 2017 года и так и не вернулся. Ребенка не могут найти до сих пор. Поисково-спасательный отряд «Симуран», который ищет мальчика, сообщает, что Руслан может находиться около православных и католических храмов на территории Беларуси и России.

Пропавший жил на ул. 50 лет Гомсельмаша в Гомеле. На вид ему 16 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения. Когда уходил из дома летом, был одет: кепка, черная майка с рисунком или серая рубашка, серые джинсы и кроссовки. Особые приметы: нет одного верхнего зуба, при ходьбе пружинит на цыпочках, левша, на внутренней стороне ладони есть родимое пятно, заикается при волнении. Сообщается также, что мальчик страдает психическим заболеванием.





Всех, кто видел где-либо ребенка, просят позвонить по номерам: +375 29 232 11 11 (ПСО «Симуран») или в милицию: 102, +375 29 534 89 75.