Микроавтобус с шестью молдаванами замерз на трассе под Гомелем
- 24 января 2018, 13:14
- 7706
- 2
Люди в материале: Сергей Романцов (1), Виталий Бортновский (1)
Места: Гомель (21374)
Метки: Авто (4874), Происшествие (202)
velcom раздаст абонентам 25 телевизоров в честь объединения брендов
Гомельчанин едва не убил жену и сына после того, как супруга уличила его в измене
«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле
«Беларусь научила меня защищаться». Модель-андрогин из Гомеля переехал в Питер и рассказал про свою новую жизнь.
Самое обсуждаемое
«Не накручивать, а шевелиться». Что почем в магазине-«тюбетейке» узбекских ипэшников в Гомеле
В Беларуси могут ввести налог на полиэтиленовые пакеты
Минчанин должен заплатить 200 рублей «коммуналки» за трехкомнатную квартиру
«Беларусь научила меня защищаться». Модель-андрогин из Гомеля переехал в Питер и рассказал про свою новую жизнь.
Затеяв строительство АЭС, Беларусь влетела по-крупному
Как Украина внезапно обошла Беларусь на повороте
В Гомеле на ЗИПе спасали самоубийцу — фото, видео