Микроавтобус с шестью молдаванами замерз на трассе под Гомелем

Молдаване возвращались на Родину из Питера. Вначале все было хорошо, но потом все стало плохо. Термометр показал −25 по трассе, а машина заглохла и ни в какую не хотела заводиться.

Так и стояли странники, суетясь вокруг своего авто в тщетных попытках его завести, в деревне Калинино Гомельского района. И стояли бы, возможно, до оттепели, если не до весны, но, на их счастье, мимо ехал патруль ГАИ в составе двух инспекторов ДПС старших лейтенантов милиции Сергея Романцова и Виталий Бортновского.

Как рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома, еще дот этого момента молдаване позвонили домой, где им пообещали помощь — прислать на границу Украины и Беларуси другую машину. Однако добраться туда тоже еще нужно было суметь, учитывая, что ни оттепели, ни весны пока не предвидится.

В этом-то и помогли гомельские гаишники. Остановили проезжавшую мимо машину и попросили отбуксировать красный микроавтобус с молдавскими номерами и шестью пассажирами на Новую Гуту. Ну а там придется уже подождать транспорта из Молдовы. Благо, на пункте пропуска можно и обогреться, и чаю попить.