Самая холодная ночь нынешней зимы: в Гомеле −18.1°С

В ночь на среду, 24 января, градусник термометра впервые нынешней зимой опустился ниже отметки 20 градусов мороза.

Так, по данным Гидрометцентра, абсолютный минимум этой зимы зафиксирован на метеостанции в Вилейке (Минская область) — минус 22,9 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне в Березинском заповеднике (Витебская область) — 19,4 градуса мороза. Ниже 20 градусов температура упала также в Нарочи (Минская область) — 20,4, Бобруйске (Могилевская) — 20,5, Горках (Могилевская) — 20,8, Орше (Витебская) — 21,1, Березинском заповеднике (Витебская) — 21,6, Кличеве (Могилевская) — 21,6 и Костюковичах (Могилевская) — 22,2, пишет БелаПАН.

Обновлены минимумы зимы в Минске (16,1), Гродно (11,7), Витебске (13,6), Гомеле (18,1) и Могилеве (19,9). Теплее всего было в Бресте (минус 7,9). Здесь устоял рекорд, зафиксированный в ночь на 16 января (11,3).

По прогнозу синоптиков, в ночь на 24 января при прояснениях в центре и на востоке ожидалось до 19 градусов ниже нуля.

Стоит отметить, что ниже 10 градусов мороза температура впервые упала совсем недавно — в ночь на 13 января.

Сейчас с запада идет более теплый воздух, и предстоящей ночью температура не должна опуститься ниже 11 градусов мороза. Судя по долгосрочным математическим прогнозам, ночь на 24 января так и останется самой холодной в зимнем сезоне-2017/2018, однако такие прогнозы имеют низкую степень оправдываемости.