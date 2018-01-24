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На Речицком проспекте «Пежо» на пешеходном переходе сбил 80-летнюю женщину

  • 24 января 2018, 11:59
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23 января примерно в 13:37 27-летний водитель, двигаясь со стороны Барыкина в направлении улицы Жукова, наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

ДТП случилось возле дома № 8 рядом с пересечением с улицей Клермон-Ферран. 80-летнюю пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение больницы скорой помощи.


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