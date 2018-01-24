На Речицком проспекте «Пежо» на пешеходном переходе сбил 80-летнюю женщину

59 Самая холодная ночь нынешней зимы: в Гомеле −18.1°С В ночь на среду, 24 января, градусник термометра впервые нынешней зимой опустился ниже отметки 20 градусов мороза....

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