Трое жителей Гомельской области инсценировали ДТП, чтобы подзаработать на страховке

Трое жителей Гомельской области, инсценировав дорожно-транспортное происшествие, получили от страховой компании почти 2000 рублей. Но насладиться успехом мошеннической операции им не дали сотрудники уголовного розыска областного милицейского ведомства.

Идея незаконного заработка пришла в голову неработающему гомельчанину, 1985 года рождения. Понимая, что одному реализовать преступный план не получится, он предложил знакомой жительнице г. Гомеля, 1981 года рождения и приятелю из г. Калинковичи, 1989 года рождения, принять участие. Заручившись согласием, обсудили тонкости дела. У гомельчанки во владении была недорогая иномарка. Авто требовался крупный ремонт, но вкладывать деньги не хотелось. Если провернуть липовое ДТП, так думали злоумышленники, сделав из Фиата «машину-жертву», то можно незаконно получить страховку и неплохо заработать.

Ночью на трассе, недалеко от д. Красное Гомельского района, произошло столкновение двух иномарок. Мошенники всё выставили в должном свете. Гомельчанка стала «потерпевшей», а уроженец районного центра — «виновником» в ДТП. Вызвали сотрудников ГАИ, оформили необходимые документы. Спустя некоторое время владелица разбитого авто обратилась в страховую компанию для оценки повреждения и возмещения ущерба. Сумма получилась весьма неплохой, почти 2000 рублей. Но страховщики заподозрили, что в этом деле всё не так чисто, и обратились за помощью в милицию.

В результате оперативно-следственных мероприятий удалось собрать необходимые доказательства противоправной деятельности группы мошенников. В настоящее время материалы уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 209 УК Республики Беларусь (мошенничество), переданы в суд, где ожидают рассмотрения. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.