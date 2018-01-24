Поиграли и хватит. Сегодня ночью баскетбольное кольцо над урной у рынка «Давыдовский» украли

Необычная урна просуществовала всего 20 дней.

Сегодня ночью неизвестные украли баскетбольное кольцо над урной, пишет в своем паблике «ВКонтакте» городской журнал «Белка».

С одной стороны, ожидаемо. С другой — всегда о наших людях думаешь лучше.

Жаль, конечно. Ровно 20 дней радовала работников рынка «Давыдовский’ и случайных прохожих эта нехитрая инсталляция на тему благоустройства.





Напомним, недавно, на одной из урн возле рынка «Давыдовский» администрация предприятия «Кирмаш», которому принадлежит торговый объект, установила баскетбольное кольцо со слоганом «Воздержись от неудачного броска».

Инсталляцию инициировало руководство рынка, организовать ее помогали предприниматели, предоставившие кольцо.