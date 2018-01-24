Антисанитария, просроченные конфеты. Госсаннадзор выявил нарушения в половине проверенных магазинов, торговавших новогодними подарками

В конце декабря специалисты госсаннадзора области посетили 277 торговых объектов, которые занимались формированием и реализацией сладких подарков.

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части продажи подарков установлены на 12 объектах. На семи из этих торговых точек сладкие презенты продавались без маркировки, с истекшим сроком годности, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В предновогодние и праздничные дни надзорными мероприятиями было охвачено 638 магазинов и объектов общественного питания Гомельщины. Нарушения санэпидрежима установлены практически на половине объектов. Чаще всего выявлялись несоблюдение условий хранения и реализации продукции — на 87 объектах, продажа товаров без маркировки — на 42, просрочка — на 24.

За выявленные нарушения вынесено 16 предписаний о приостановлении деятельности объектов, 20 — о сокращении ассортимента, 62 — о запрещении продажи 381 килограмма продукции. Составлено восемь протоколов об административной ответственности на юридических лиц и 67 — на должностных лиц.

Что касается новогодних подарков, вынесено семь предписаний, запрещающих реализацию 17 килограммов сладостей.