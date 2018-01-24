Антисанитария, просроченные конфеты. Госсаннадзор выявил нарушения в половине проверенных магазинов, торговавших новогодними подарками

В конце декабря специалисты госсаннадзора области посетили 277 торговых объектов, которые занимались формированием и реализацией сладких подарков.
Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в части
продажи подарков установлены на 12 объектах. На семи из этих торговых
точек сладкие презенты продавались без маркировки, с истекшим сроком
годности, сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья.
В предновогодние и праздничные дни надзорными мероприятиями было
охвачено 638 магазинов и объектов общественного питания Гомельщины.
Нарушения санэпидрежима установлены практически на половине объектов.
Чаще всего выявлялись несоблюдение условий хранения и реализации
продукции — на 87 объектах, продажа товаров без маркировки — на 42,
просрочка — на 24.
За выявленные нарушения вынесено 16 предписаний о приостановлении
деятельности объектов, 20 — о сокращении ассортимента, 62 — о запрещении
продажи 381 килограмма продукции. Составлено восемь протоколов об
административной ответственности на юридических лиц и 67 — на
должностных лиц.
Что касается новогодних подарков, вынесено семь предписаний, запрещающих реализацию 17 килограммов сладостей.
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